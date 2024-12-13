Crea Vídeos de Anuncio de Transmisión con el Poder de la IA

Crea rápidamente vídeos de anuncio de transmisión profesional usando el generador de vídeo AI de HeyGen y plantillas personalizables.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo diario de 45 segundos dirigido a comunicaciones internas de la empresa o escuelas, presentando actualizaciones esenciales de manera atractiva, amigable e informativa usando un estilo gráfico moderno, animado con los "Avatares AI" de HeyGen para una presencia constante en pantalla en tu "transmisión diaria".
Prompt de Ejemplo 2
Crea un "vídeo de anuncio de transmisión" de 60 segundos para organizadores de eventos y organizaciones sin ánimo de lucro, con el objetivo de inspirar acción para un próximo evento o campaña de recaudación de fondos con una estética visual enérgica y motivadora, completa con música de fondo inspiradora y visuales nítidos, fácilmente generados a partir de un guion usando la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para crear verdaderos "vídeos personalizados".
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de anuncio de transmisión rápida de 20 segundos para gestores de redes sociales y creadores de contenido, perfecto para una venta relámpago o actualización crítica, con un estilo visual rápido y llamativo, música pegajosa y texto destacado en pantalla, optimizado para varias plataformas a través de la "Redimensión y exportación de relación de aspecto" de HeyGen para "crear vídeos de anuncio de transmisión" que destaquen en cualquier plataforma.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Anuncio de Transmisión

Produce sin esfuerzo anuncios diarios en vídeo impactantes para noticias, redes sociales o comunicaciones internas con nuestro intuitivo generador de vídeo AI.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla de Transmisión
Elige entre diversas plantillas de transmisión o transforma sin problemas tu guion en un vídeo dinámico, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen.
2
Step 2
Personaliza tus Visuales
Personaliza tu anuncio usando avatares AI realistas, controles de marca precisos y una rica biblioteca de medios para crear vídeos personalizados.
3
Step 3
Genera Audio y Accesibilidad
Añade generación de locuciones profesionales y subtitulado automático para que tu mensaje sea claro y accesible.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Finaliza tu creación exportando tus vídeos HD en varios ratios de aspecto, listos para compartir sin problemas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora los Anuncios de Programas de Capacitación

.

Produce vídeos atractivos impulsados por AI para anuncios de capacitación, aumentando significativamente el compromiso y la retención de los aprendices.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de anuncio de transmisión de manera efectiva?

HeyGen permite a los usuarios crear vídeos de anuncio de transmisión con calidad profesional sin esfuerzo. Utiliza avatares AI y texto a vídeo desde guiones para producir vídeos de noticiero atractivos o anuncios diarios en vídeo sin necesidad de equipos de filmación complejos. Esta plataforma simplifica la narración digital, haciendo accesible la producción creativa de vídeos.

¿Qué tipo de plantillas de transmisión ofrece HeyGen para anuncios en vídeo?

HeyGen ofrece una rica biblioteca de plantillas de transmisión diseñadas para varios anuncios en vídeo, incluyendo noticias de última hora y actualizaciones diarias. Estas plantillas permiten una fácil personalización, permitiéndote producir vídeos personalizados y profesionales de manera eficiente. Simplemente selecciona una plantilla, añade tu guion y genera tu vídeo.

¿HeyGen utiliza IA para generar anuncios diarios en vídeo?

Sí, HeyGen utiliza tecnología avanzada de generador de vídeo AI para simplificar la creación de anuncios diarios en vídeo y otros contenidos. Este enfoque impulsado por IA te permite transformar rápidamente guiones en anuncios de vídeo de alta calidad con avatares AI y generación automática de locuciones. Aumenta significativamente la eficiencia para una comunicación en vídeo consistente.

¿Puedo personalizar y compartir vídeos HD con mi propia marca usando HeyGen?

Absolutamente, HeyGen te permite personalizar y compartir vídeos HD manteniendo tu identidad de marca única. Puedes aplicar elementos de marca personalizados, como logotipos y colores, a tu anuncio de vídeo de transmisión. La plataforma soporta varios ratios de aspecto y asegura que tus vídeos personalizados estén listos para redes sociales u otras plataformas de entrega digital.

