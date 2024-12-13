crea vídeos de formación sobre la voz de la marca con Avatares de IA

Impulsa mensajes consistentes y el compromiso de aprendizaje en tu equipo transformando guiones en vídeos de formación profesionales usando avatares de IA.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos dirigido a equipos de recursos humanos, destacando la importancia de los vídeos de formación sobre el tono de voz para asegurar mensajes consistentes en todos los departamentos. La estética visual debe ser limpia y corporativa, con ejemplos de buen y mal tono, y una voz en off alentadora generada sin problemas a partir de un guion utilizando las capacidades de texto a vídeo de HeyGen, haciendo que las ideas complejas sean fáciles de entender.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo enérgico de 30 segundos para la incorporación de equipos de ventas, centrado en la formación esencial sobre la identidad de marca para aumentar el compromiso de aprendizaje desde el principio. Visualmente, imagina cortes rápidos de interacción del equipo y activos de la marca, acompañados de una voz en off dinámica y subtítulos claros para mejorar la accesibilidad y la retención, aprovechando la capacidad de HeyGen para generar automáticamente subtítulos precisos.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo informativo pulido de 50 segundos para gerentes de comunicaciones internas, mostrando los beneficios de crear vídeos atractivos para sus equipos a través de vídeos de formación sobre el tono de voz impulsados por IA. El estilo visual debe ser informativo y tranquilizador, utilizando la robusta generación de voz en off de HeyGen para ofrecer un mensaje profesional y consistente, demostrando cómo la tecnología puede agilizar la creación de contenido para un impacto máximo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Formación sobre la Voz de la Marca

Crea rápidamente vídeos de formación sobre la voz de la marca profesionales y atractivos usando IA para asegurar mensajes consistentes y mejorar el compromiso de aprendizaje en tu equipo.

1
Step 1
Crea tu Guion y Selecciona un Avatar de IA
Comienza elaborando tu guion de formación sobre la voz de la marca. Luego, selecciona entre la diversa gama de Avatares de IA de HeyGen para transmitir visualmente tu mensaje, haciéndolo relevante y atractivo.
2
Step 2
Aplica tu Identidad de Marca
Utiliza los controles de marca de HeyGen para integrar sin problemas el logotipo, colores y fuentes de tu empresa, asegurando que cada vídeo refleje consistentemente tu identidad de marca.
3
Step 3
Añade Voces en Off y Subtítulos Atractivos
Mejora tus vídeos de formación con la generación de voces en off profesionales, proporcionando una narración clara. Además, añade subtítulos para mejorar la accesibilidad y el compromiso de aprendizaje integral.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Formación
Finaliza tu vídeo de formación profesional y utiliza la función de redimensionamiento y exportación de aspecto de HeyGen para optimizarlo para varias plataformas, listo para su distribución en tus comunicaciones internas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira la Adopción de la Voz de la Marca

Crea vídeos inspiradores que motiven a los equipos a comprender profundamente y encarnar auténticamente la voz única de la marca de la empresa en todas las comunicaciones.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación sobre la voz de la marca de manera efectiva?

HeyGen utiliza IA avanzada para ayudar a crear vídeos de formación sobre la voz de la marca atractivos con una eficiencia notable. Aprovecha nuestros Avatares de IA y la función de texto a vídeo desde guion para asegurar mensajes consistentes y reforzar la formación sobre la identidad de marca en todas tus comunicaciones corporativas.

¿Qué hace que los vídeos de formación sobre el tono de voz de HeyGen sean altamente atractivos?

Los vídeos de formación profesional de HeyGen están diseñados para ser altamente efectivos combinando avatares de IA atractivos con plantillas totalmente personalizables. Esto permite a los profesionales del marketing y a los equipos de recursos humanos producir contenido dinámico que aumenta significativamente el compromiso de aprendizaje y solidifica mensajes consistentes.

¿Puede HeyGen personalizar la identidad visual de los vídeos de formación?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca integrales para personalizar tus vídeos de formación sobre la identidad de marca. Integra fácilmente el logotipo de tu empresa, colores y utiliza nuestras diversas plantillas para mantener una apariencia profesional y mensajes consistentes que se alineen con tu marca.

¿Cómo acelera HeyGen la producción de vídeos de formación sobre el tono de voz?

HeyGen acelera significativamente la creación de vídeos de formación sobre el tono de voz al simplificar todo el flujo de trabajo de producción. Con potentes características como el Generador de Guiones de Vídeo de IA, avatares de IA realistas y voces en off instantáneas, puedes producir vídeos de formación profesionales de manera rápida y eficiente.

