Crea Vídeos de Narración de Marca que Conecten

Transforma la narrativa de tu marca en contenido de vídeo atractivo sin esfuerzo con la función de texto a vídeo de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de historia de marca dinámico de 45 segundos dirigido a clientes y socios existentes, mostrando cómo tu marca resuelve un problema crucial a través de "historias atractivas" utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para construir una narrativa visual limpia y explicativa con una voz en off segura.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vibrante vídeo de narración de marca animado de 60 segundos diseñado para los primeros adoptantes conocedores de la tecnología, destacando una innovación de producto única a través de "narración visual" sofisticada usando subtítulos precisos de HeyGen para acompañar animaciones modernas y elegantes con música de fondo animada.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo auténtico de 30 segundos para tu comunidad leal, reflejando tu "identidad de marca" central con un toque personal y detrás de cámaras, mejorado por el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para complementar tu metraje, todo entregado con un tono conversacional bajo una fuerte dirección creativa.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Narración de Marca

Transforma la narrativa de tu marca en vídeos cautivadores con las herramientas intuitivas de AI de HeyGen, haciendo que la narración impactante sea accesible y eficiente.

1
Step 1
Crea tu Guion Narrativo
Elabora la historia única de tu marca. Escribe un guion convincente, luego pégalo fácilmente en el editor de HeyGen para iniciar tu proceso de creación de vídeo.
2
Step 2
Selecciona Visuales Atractivos
Da vida a tu historia. Elige entre la diversa gama de avatares de AI de HeyGen para representar tu marca y mejorar tus vídeos de narración de marca animados.
3
Step 3
Aplica tu Identidad de Marca
Mejora tu vídeo con una marca personalizada. Integra tu logotipo y selecciona colores de marca usando los controles de marca de HeyGen para una historia visual coherente.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Historia
¡Tu historia de marca está lista para inspirar! Asegúrate de que tu vídeo esté optimizado para cualquier plataforma seleccionando varias proporciones para la exportación.

Destaca Historias de Éxito de Clientes

Destaca Historias de Éxito de Clientes

Desarrolla vídeos convincentes impulsados por AI para mostrar eficazmente testimonios de clientes y construir confianza en la marca.

Preguntas Frecuentes

¿Puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de narración de marca atractivos?

HeyGen facilita la creación de vídeos de narración de marca atractivos transformando tu guion en visuales dinámicos con avatares de AI. Esto simplifica todo el proceso de creación de vídeos, permitiendo una narración visual efectiva sin producción compleja.

¿HeyGen admite la producción de vídeos de narración de marca animados?

Sí, HeyGen te permite producir vídeos de narración de marca animados de alta calidad utilizando una variedad de plantillas, medios de stock y voces en off generadas por AI. Puedes crear contenido animado atractivo o vídeos explicativos que transmitan eficazmente el mensaje de tu marca.

¿Qué características ofrece HeyGen para asegurar que mis vídeos de marca reflejen mi identidad única?

HeyGen proporciona controles de marca robustos, incluyendo logotipos personalizados y colores de marca, para asegurar que tus vídeos de marca representen auténticamente tu identidad. También puedes añadir subtítulos profesionales y adaptar las proporciones para un contenido de vídeo consistente en todas las plataformas.

¿Cómo mejora la eficiencia del generador de vídeos AI de HeyGen para la producción de vídeos de marca?

El potente generador de vídeos AI de HeyGen mejora significativamente la eficiencia, permitiéndote convertir rápidamente guiones de texto en vídeos de marca pulidos con voces en off impulsadas por AI y subtítulos automáticos. Funciona como una herramienta integral de creación de vídeos AI, minimizando la necesidad de edición extensa.

