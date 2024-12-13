Crea Vídeos de Consistencia de Marca: Construye una Identidad Poderosa

Diseña vídeos acordes a la marca con una apariencia y sensación consistentes para todo tu marketing, aprovechando potentes controles de marca para solidificar tu identidad de marca.

533/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina a formadores corporativos y profesionales de RRHH que necesitan reforzar la adherencia a la identidad de marca interna; un vídeo instructivo de 60 segundos puede ser la solución. La presentación requiere gráficos y animaciones limpias y profesionales, acompañadas de una "Generación de voz en off" calmada y autoritaria para una comunicación clara. Demuestra cómo la función de "Subtítulos/captions" de HeyGen asegura accesibilidad y refuerza mensajes clave para vídeos de formación efectivos, fomentando una comunicación de marca consistente internamente.
Prompt de Ejemplo 2
Muestra el poder de una apariencia y sensación consistentes para gestores de redes sociales y creadores de contenido a través de un atractivo clip de 30 segundos para redes sociales. Visualmente, el vídeo debe ser rápido, con cortes rápidos, gráficos llamativos y una banda sonora animada para captar la atención. Ilustra cómo la capacidad de "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" de HeyGen permite una adaptación sin esfuerzo del contenido para varios canales sociales, apoyando una estrategia de marketing de vídeo efectiva con una marca cohesiva.
Prompt de Ejemplo 3
¿Cómo pueden los profesionales de marketing y agencias agilizar la creación de vídeos de marca diversos asegurando alta calidad? Un vídeo promocional persuasivo de 50 segundos explora el uso de "plantillas de vídeo" predefinidas. La presentación visual debe ser elegante y moderna, presentando varios modelos de activos de marca y utilizando sofisticados "Avatares AI" para transmitir mensajes clave. Enfócate en cómo las capacidades de "Texto a vídeo desde guion" empoderan a los usuarios para generar contenido de alta calidad y acorde a la marca de manera eficiente, reforzando su compromiso con la creación de vídeos de consistencia de marca.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Consistencia de Marca

Logra una identidad de marca cohesiva en todo tu contenido de vídeo con las potentes herramientas impulsadas por AI de HeyGen, asegurando una presencia profesional y memorable.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla de Vídeo
Elige entre una diversa biblioteca de plantillas de vídeo profesionales para alinearte instantáneamente con el estilo y mensaje de tu marca, estableciendo una base consistente para tu contenido.
2
Step 2
Aplica Tu Identidad de Marca
Integra tus elementos de marca específicos, incluyendo logotipos, colores y fuentes, utilizando los controles de marca de HeyGen para asegurar que cada vídeo refleje tus guías visuales únicas.
3
Step 3
Añade Avatares AI y Voces en Off
Incorpora avatares AI realistas para representar tu marca y genera voces en off profesionales desde tu guion, manteniendo una voz de marca consistente y una presentación profesional en cada vídeo.
4
Step 4
Exporta Vídeos Acordes a la Marca
Finaliza tu vídeo con subtítulos sincronizados y expórtalo en varios formatos de relación de aspecto, asegurando que tu apariencia y sensación consistentes se mantengan perfectamente en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aumenta el Compromiso con la Formación de Marca

.

Desarrolla vídeos de formación consistentes y atractivos impulsados por AI que refuercen el mensaje de tu marca y mejoren la retención.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a mantener la consistencia de marca en todos mis vídeos?

HeyGen te permite mantener una fuerte consistencia de marca ofreciendo robustos controles de marca, incluyendo logotipos personalizados, colores y fuentes. Esto asegura que cada vídeo refleje tu identidad de marca única y mantenga una apariencia y sensación consistentes en todo tu contenido, creando vídeos acordes a la marca sin esfuerzo.

¿Ofrece HeyGen herramientas creativas para contar historias de marca impactantes?

Absolutamente. HeyGen proporciona herramientas impulsadas por AI como Avatares AI realistas y un Actor de Voz AI, permitiendo contar historias de marca convincentes. Puedes generar fácilmente voces en off multilingües y aprovechar plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente para crear narrativas atractivas que resuenen con tu audiencia.

¿Puedo personalizar plantillas de vídeo para que coincidan con la identidad de mi marca con HeyGen?

Sí, la extensa biblioteca de plantillas de vídeo de HeyGen es totalmente personalizable para alinearse con la identidad de tu marca. Puedes ajustar fácilmente colores, fuentes y añadir tus propios activos multimedia para crear vídeos acordes a la marca que reflejen perfectamente la estética y el mensaje de tu empresa.

¿Cómo simplifica HeyGen la producción de vídeos acordes a la marca?

HeyGen simplifica la producción de vídeos para los profesionales de marketing transformando guiones de texto en vídeos profesionales acordes a la marca con Avatares AI y Actores de Voz AI. Sus herramientas impulsadas por AI, incluyendo subtítulos automáticos y exportaciones de relación de aspecto flexible, aceleran tu estrategia de marketing de vídeo mientras aseguran una presencia de marca consistente.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo