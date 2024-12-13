Crea Vídeos de Cumplimiento de Marca con el Poder de la AI
Genera rápidamente vídeos de formación en cumplimiento profesionales y atractivos utilizando los avatares de AI de HeyGen para mejorar la comprensión de los empleados.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Para los equipos de marketing y recursos humanos, crea un vídeo de cumplimiento de marca de 90 segundos detallando las últimas pautas de comunicación externa. Empleando la capacidad de generación de voz en off de HeyGen, el vídeo debe presentar un estilo visual dinámico y de marca, incorporando logotipos y esquemas de color de la empresa, permitiendo así una personalización efectiva del vídeo de cumplimiento.
Para mejorar la accesibilidad de los vídeos para una fuerza laboral global, diseña un vídeo de 60 segundos que demuestre los protocolos de seguridad en el lugar de trabajo. Un estilo visual limpio e informativo con subtítulos nítidos y fáciles de leer, generados eficientemente a través de la capacidad de subtítulos/captions de HeyGen, asegurará que la información crítica se transmita independientemente de las limitaciones de audio o barreras lingüísticas.
Para los departamentos legales y oficiales de cumplimiento, desarrolla un vídeo de 2 minutos que describa actualizaciones regulatorias críticas para mitigar riesgos legales y financieros. Este vídeo debe adoptar un enfoque visual elegante y basado en datos, integrando metraje profesional de archivo obtenido a través del soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen, y presentar una presentación de audio seria pero clara, utilizando la capacidad de plantillas y escenas de HeyGen para una creación eficiente.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Ampliar el Alcance de la Formación en Cumplimiento.
Desarrolla y distribuye eficientemente cursos de cumplimiento completos a todos los empleados, independientemente de su ubicación o estilo de aprendizaje.
Mejorar el Compromiso en la Formación de Cumplimiento.
Utiliza AI para crear vídeos de cumplimiento atractivos que mejoren la comprensión y retención de los empleados sobre las pautas críticas de la marca.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede el Generador de Vídeos AI de HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación en cumplimiento?
El potente Generador de Vídeos AI de HeyGen te permite transformar rápidamente guiones en vídeos atractivos, ideales para la formación en cumplimiento. Utiliza nuestros avatares de AI y plantillas impulsadas por AI para producir contenido profesional de alta calidad sin necesidad de experiencia extensa en edición de vídeo.
¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para asegurar el cumplimiento de marca en mis vídeos?
HeyGen proporciona robustas características de personalización para el cumplimiento de marca, incluyendo la capacidad de incorporar tu logotipo, colores de marca y pautas visuales específicas. Esto asegura que todos tus vídeos de cumplimiento mantengan una identidad de marca consistente, mejorando la confianza y el reconocimiento.
¿HeyGen soporta características para la accesibilidad de vídeos, como subtítulos o captions, para contenido de cumplimiento?
Sí, HeyGen genera automáticamente subtítulos y captions de AI, mejorando enormemente la accesibilidad de los vídeos y asegurando que tu formación en cumplimiento llegue a una audiencia más amplia. Esta característica es crucial para una comunicación clara y la adherencia a los estándares de accesibilidad.
¿Cómo facilita HeyGen la edición profesional y la producción de calidad para vídeos de cumplimiento?
La plataforma de HeyGen agiliza la edición profesional ofreciendo un editor de vídeo basado en texto, asegurando visuales nítidos y audio claro. También puedes añadir fácilmente voces en off y aprovechar varias herramientas para lograr un alto estándar de producción de calidad para todos tus vídeos de cumplimiento.