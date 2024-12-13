Crea Vídeos de Formación para el Personal de Stand que Conviertan

Empodera a tu equipo con módulos de formación en línea atractivos. Usa los avatares de IA de HeyGen para agilizar la producción de vídeos y mejorar las habilidades de generación de leads.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de formación dinámico de 60 segundos dirigido al personal experimentado, mejorando sus habilidades de ventas y técnicas para calificar clientes potenciales de manera eficiente. El estilo visual y de audio debe ser enérgico y conciso, utilizando conversiones de texto a vídeo desde guiones para resaltar tácticas clave de ventas y manejo de objeciones, asegurando una rápida absorción del conocimiento.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una pieza de contenido multimedia enfocada de 45 segundos para todo el personal del stand de exhibición, enfatizando la fluidez en el producto y el uso efectivo de la tecnología y herramientas disponibles en el stand. Este vídeo requiere un estilo visual moderno y limpio con soporte de biblioteca de medios/stock integrado para mostrar claramente las características del producto y las herramientas digitales, acompañado de una voz autoritaria pero accesible.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un módulo de formación cautivador de 2 minutos para todo el personal del stand, incorporando ejercicios interactivos e iniciadores de conversación atractivos para aumentar la participación. El estilo visual y de audio necesita ser vibrante y basado en escenarios, aprovechando la generación de voz en off poderosa para narrar diversas situaciones de juego de roles y fomentar la participación del personal.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Formación para el Personal de Stand

Equipa a tu equipo de ferias comerciales con formación atractiva y consistente. Produce fácilmente vídeos convincentes para asegurar que tu personal sobresalga en la generación de leads y conversaciones sobre productos.

1
Step 1
Crea tu Guion de Formación
Comienza delineando los puntos clave de formación para tu personal de stand, cubriendo la fluidez en el producto, la calificación de leads y la etiqueta de ferias comerciales. Usa el guion para generar contenido de texto a vídeo con facilidad, asegurando un mensaje consistente en todos los módulos.
2
Step 2
Elige tu Presentador de IA
Selecciona un avatar de IA para actuar como tu instructor virtual, añadiendo un toque profesional y atractivo a tus vídeos de formación. Esto personaliza la experiencia de aprendizaje y mantiene al personal enfocado.
3
Step 3
Añade Mejoras Visuales y de Audio
Mejora tu vídeo con visuales relevantes, música de fondo y generación clara de voz en off. Integra demostraciones de productos o escenarios de juego de roles para hacer los módulos de formación en línea más interactivos y efectivos.
4
Step 4
Exporta y Distribuye tu Vídeo
Una vez que tu vídeo de formación esté completo, utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y las exportaciones para adaptarlo a varias plataformas. Compártelo ampliamente para asegurar que todo el personal de stand de exhibición esté completamente preparado para representar tu marca y generar leads de manera efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Motiva y Empodera al Personal de Stand

.

Motiva y prepara al personal de stand con vídeos inspiradores, construyendo confianza y entusiasmo para una generación de leads efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la forma más fácil de crear vídeos de formación efectivos para el personal de stand con HeyGen?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación de alta calidad para tu personal de stand aprovechando los avatares de IA y las capacidades de texto a vídeo desde guiones. Esto te permite producir rápidamente contenido multimedia atractivo para preparar a tu equipo para cualquier feria comercial, mejorando sus habilidades de ventas.

¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar el contenido de formación del personal de stand para ferias comerciales?

HeyGen mejora la formación de tu personal de stand con capacidades robustas de contenido multimedia, incluyendo generación profesional de voz en off y avatares de IA personalizables. También puedes incorporar controles de marca para crear módulos de formación en línea profesionales e interactivos para tu personal de stand de exhibición.

¿Puede HeyGen ayudar a mejorar la fluidez en el producto de nuestro personal y su capacidad para generar leads en ferias comerciales?

Absolutamente. Con HeyGen, puedes crear vídeos de formación dirigidos a mejorar la fluidez en el producto de tu personal de stand de exhibición y sus habilidades de calificación de leads. Utiliza plantillas y escenas personalizables para practicar iniciadores de conversación y mejorar las habilidades de ventas en general, ayudándoles a generar leads de manera efectiva.

¿Cómo puede HeyGen asegurar que nuestros vídeos de formación para el personal de stand reflejen nuestra identidad de marca?

HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote integrar tu logo y colores de marca directamente en los vídeos de formación para tu personal de stand de exhibición. También puedes aprovechar una rica biblioteca de medios y varias plantillas para crear experiencias de formación de personal personalizadas y profesionales que se alineen perfectamente con tu marca.

