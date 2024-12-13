Causa Impacto: Crea Vídeos de Anuncio Fácilmente

Eleva tus comunicaciones de la junta. Usa nuestro creador de vídeos de anuncio con robustas animaciones de texto para captar la atención y aumentar el compromiso.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un dinámico vídeo de anuncio de 45 segundos dirigido a los seguidores de redes sociales, promocionando un próximo evento en línea. Este vídeo debe presentar un estilo visual animado y enérgico con audaces "animaciones de texto" y una voz en off entusiasta, aprovechando la función "Text-to-video from script" de HeyGen para asegurar un mensaje conciso e impactante, utilizando su extensa "media library" para obtener visuales atractivos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un inspirador vídeo de anuncio de 60 segundos para la junta directiva dirigido a potenciales clientes, mostrando los recientes logros de la empresa y la visión futura. El vídeo debe adoptar un estilo visual sofisticado y cálido, mejorado por la "generación de voz en off" profesional de HeyGen, complementado con "música de fondo" cuidadosamente seleccionada para transmitir confianza e innovación, utilizando "video templates" para agilizar el proceso de creación.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un conciso "create announcement video" de 15 segundos para los asistentes al evento, proporcionando un recordatorio rápido de los detalles de la próxima sesión. Emplea un enfoque visual directo, informativo y moderno, presentando un "avatar de AI" para transmitir el mensaje de manera clara y eficiente. Asegúrate de que el vídeo esté listo para "export video" en varios formatos de aspecto utilizando las capacidades de HeyGen para facilitar su compartición en diferentes plataformas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Anuncio para la Junta

Crea vídeos de anuncio para la junta profesionales y atractivos sin esfuerzo, diseñados para cautivar a tu audiencia y comunicar actualizaciones clave con claridad.

1
Step 1
Elige una Plantilla de Anuncio
Comienza seleccionando entre una diversa gama de "video templates" diseñadas profesionalmente para adaptarse perfectamente al tono y mensaje de tu anuncio para la junta.
2
Step 2
Añade los Detalles de tu Anuncio
Introduce tu mensaje específico y detalles en la plantilla elegida. Personaliza fácilmente tu vídeo añadiendo medios relevantes de nuestra extensa "media library" o subiendo tus propios recursos para transmitir tu anuncio de manera efectiva.
3
Step 3
Genera con Avatares de AI
Eleva tu anuncio con "avatares de AI" que pueden entregar tu mensaje de manera natural y atractiva. Simplemente introduce tu guion y deja que nuestra tecnología "AI" dé vida a tu anuncio para la junta con un presentador realista.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Una vez que tu vídeo de anuncio para la junta esté completo, "export video" en varios formatos y relaciones de aspecto adecuados para diferentes plataformas. Comparte fácilmente tu vídeo pulido con los miembros de la junta o la audiencia en "social media" o canales de comunicación interna.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira e Informa a los Miembros de la Junta

Crea anuncios en vídeo convincentes que inspiren e informen a los miembros de la junta y partes interesadas, promoviendo la alineación y un sentimiento positivo de manera efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de anuncio visualmente atractivos?

HeyGen te permite crear impresionantes vídeos de anuncio utilizando una amplia gama de plantillas de vídeo personalizables. Nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar te permite personalizar cada detalle, desde animaciones de texto hasta la integración de medios de nuestra extensa biblioteca, asegurando que tus anuncios sean visualmente atractivos y coherentes con tu marca.

¿Qué características de AI ofrece HeyGen para agilizar la creación de vídeos de anuncio?

HeyGen aprovecha la avanzada AI para acelerar significativamente la producción de tus vídeos de anuncio. Nuestra capacidad de texto a vídeo transforma tus guiones en vídeos profesionales con avatares de AI realistas y voces en off de alta calidad, haciendo que el proceso de creación de vídeos de anuncio en línea sea increíblemente eficiente.

¿Es fácil personalizar y exportar vídeos de anuncio usando HeyGen?

Absolutamente, el potente editor de vídeo de HeyGen hace que personalizar tus vídeos de anuncio sea sencillo y exportarlos sea un proceso fluido. Puedes modificar fácilmente las plantillas, incorporar tu marca, añadir música de fondo y exportar tu vídeo en varios formatos de aspecto optimizados para cualquier plataforma.

¿Puede HeyGen ayudar a mejorar el alcance y la accesibilidad de mis vídeos de anuncio?

Sí, HeyGen mejora el alcance y la accesibilidad de tus vídeos de anuncio generando automáticamente subtítulos precisos. Esta función asegura que tu contenido de vídeo sea entendido por una audiencia más amplia, incluyendo aquellos que ven sin sonido, mejorando así el compromiso general en plataformas como las redes sociales.

