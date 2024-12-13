Crea Videos de Lectura de Planos Sin Esfuerzo con AI

Optimiza la capacitación y mejora la comprensión de dibujos técnicos utilizando tutoriales en video atractivos con avatares de AI.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un video avanzado de lectura de planos de 1.5 minutos, dirigido a técnicos experimentados que necesiten un repaso rápido sobre la interpretación de esquemas complejos de AutoCAD. El video debe emplear las Plantillas y escenas de HeyGen para explicaciones visuales dinámicas, mejoradas por una generación de locución clara que guíe al espectador a través de secciones intrincadas, manteniendo un estilo de audio autoritario y detallado.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un tutorial en video práctico de 2 minutos para capacitar a nuevos empleados en la interpretación esencial de planos, enfocándose en la aplicación práctica. El video debe aprovechar los Subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad y comprensión en diversos estilos de aprendizaje, e integrar visuales relevantes de su biblioteca de medios/soporte de stock para ilustrar componentes clave, adoptando un estilo visual y de audio de problema-solución.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un video de capacitación de AI de 1.5 minutos que demuestre principios avanzados de dibujo en Revit, específicamente para arquitectos y diseñadores que utilizan herramientas de AI en su flujo de trabajo. Este video debe utilizar el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para optimizar la presentación en varias plataformas, presentando un avatar de AI como el presentador y manteniendo un estilo visual y de audio moderno e instructivo paso a paso.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Videos de Lectura de Planos

Transforma rápidamente dibujos técnicos complejos en tutoriales en video claros y atractivos usando AI, perfectos para capacitar a nuevos empleados o mejorar el soporte al cliente.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Lectura de Planos
Comienza escribiendo tu explicación detallada para la lectura de planos. Utiliza la función de texto a video desde guion de HeyGen para generar automáticamente locuciones y escenas iniciales a partir de tu contenido escrito, estableciendo la base para tu video instructivo.
2
Step 2
Elige una Plantilla Visual Atractiva
Selecciona una plantilla profesional de videos de lectura de planos de la biblioteca que se adapte a la capacitación técnica. Estas plantillas proporcionan un marco estructurado, permitiéndote organizar fácilmente escenas e incorporar ejemplos visuales de dibujos técnicos, archivos de AutoCAD o Revit.
3
Step 3
Añade Avatares de AI y Ayudas Visuales
Mejora la claridad añadiendo un avatar de AI para narrar tu guía de lectura de planos. También puedes integrar diagramas específicos de planos e ilustraciones técnicas de la biblioteca de medios para demostrar visualmente conceptos clave mientras el portavoz de AI los explica.
4
Step 4
Aplica Subtítulos y Exporta
Asegura la accesibilidad y comprensión aplicando subtítulos automatizados a tu video. Una vez que tu tutorial de lectura de planos esté completo y pulido, expórtalo en la relación de aspecto deseada, listo para ser compartido con tu equipo o clientes.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora el Compromiso y la Retención en la Capacitación

Utiliza tutoriales en video atractivos impulsados por AI para aumentar significativamente el compromiso de los aprendices y mejorar la retención de conocimientos a largo plazo para habilidades técnicas.

¿Cómo pueden las herramientas de AI de HeyGen simplificar la creación de videos de capacitación técnica?

HeyGen te permite transformar texto en videos de capacitación profesional de AI de manera sencilla, utilizando avatares de AI avanzados y un generador de texto a video, optimizando el proceso para temas como la lectura de planos.

¿Ofrece HeyGen plantillas para crear rápidamente tutoriales en video de lectura de planos atractivos?

Sí, HeyGen proporciona plantillas y escenas personalizables que te ayudan a producir rápidamente tutoriales en video atractivos, perfectos para explicar conceptos complejos de dibujos técnicos y lectura de planos.

¿Qué características incluye HeyGen para mejorar la eficiencia en la capacitación de nuevos empleados?

HeyGen mejora la eficiencia con subtítulos automatizados, Portavoces de AI y controles de marca robustos, asegurando videos de capacitación consistentes e impactantes para nuevos empleados en varios departamentos.

¿Cómo asegura HeyGen la calidad profesional del contenido generado por AI?

HeyGen asegura calidad profesional a través de avatares de AI realistas, generación de locuciones de alta calidad y subtítulos generados automáticamente, junto con opciones para redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones flexibles.

