Involucra a tu equipo con vídeos dinámicos de instrucción sobre licitaciones. Utiliza avatares de AI realistas para ofrecer contenido de formación claro y convincente.

Prompt de Ejemplo 1
Construye un módulo de formación de 60 segundos para gestores de ofertas experimentados, demostrando estrategias avanzadas para optimizar la presentación de ofertas. El vídeo debe combinar grabaciones de pantalla dinámicas con visualizaciones de datos, utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para generar explicaciones precisas y autorizadas, respaldadas por una narración clara y concisa.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo tutorial impactante de 30 segundos, específicamente para propietarios de pequeñas empresas y contratistas autónomos, que explique cómo crear formularios de ofertas de manera eficiente. Necesita un estilo visual atractivo y rápido con gráficos vibrantes en pantalla, asegurando que la información clave sea fácilmente digerible a través de los subtítulos de HeyGen, todo acompañado de una pista de fondo animada.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un elegante vídeo de formación de AI de 1 minuto destinado a ejecutivos y tomadores de decisiones, mostrando las ventajas estratégicas de integrar AI en sus procesos de licitación. Esta producción exige gráficos modernos y sofisticados y transiciones fluidas, mejoradas por la generación de voz en off profesional de HeyGen para transmitir una narrativa convincente y persuasiva sobre las posibilidades futuras.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Instrucción sobre Licitaciones

Genera rápidamente vídeos de instrucción sobre licitaciones impulsados por AI para una formación integral en gestión de ofertas, mejorando la claridad y el compromiso de tu equipo.

1
Step 1
Pega tu Guion de Formación
Comienza introduciendo o pegando tu guion detallado para tus vídeos de instrucción sobre licitaciones. La capacidad de texto a vídeo desde el guion de HeyGen transforma instantáneamente tu texto en una base de vídeo dinámica.
2
Step 2
Selecciona tu Portavoz de AI
Mejora el compromiso de tus vídeos de formación de AI eligiendo un avatar de AI para presentar tus instrucciones de licitación. Elige de una diversa biblioteca de humanos digitales realistas para ofrecer tu contenido.
3
Step 3
Personaliza para tu Marca
Adapta tu vídeo con escenas personalizadas, colores de marca y logotipos. Usa los controles de marca de HeyGen para asegurar que tu contenido de formación en gestión de ofertas se alinee perfectamente con la identidad de tu empresa.
4
Step 4
Genera Narraciones y Subtítulos
Completa tus vídeos de instrucción impulsados por AI con generación de narraciones de alta calidad y subtítulos automáticos, listos para la difusión efectiva de los fundamentos de las licitaciones.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Instrucciones Complejas

Transforma procedimientos de licitación intrincados en vídeos impulsados por AI claros, concisos y visualmente atractivos para un aprendizaje sin esfuerzo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de instrucción sobre licitaciones de manera eficiente?

HeyGen permite a los usuarios crear vídeos de instrucción sobre licitaciones con eficiencia impulsada por AI, transformando texto en vídeos instructivos impulsados por AI. Utiliza avatares de AI realistas y capacidades de texto a vídeo desde el guion para agilizar la producción de tu contenido de formación.

¿Puede HeyGen personalizar vídeos de formación de AI para que coincidan con la identidad de nuestra marca?

Absolutamente, HeyGen te permite personalizar vídeos de formación de AI para alinearse perfectamente con tu marca. Con controles de marca robustos para logotipos y colores, y la capacidad de personalizar escenas, tu contenido de formación en gestión de ofertas se verá y sentirá profesional.

¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar los vídeos de formación en gestión de ofertas?

HeyGen proporciona características integrales como narraciones de alta calidad y subtítulos automáticos para mejorar tus vídeos de formación en gestión de ofertas. También puedes aprovechar un portavoz de AI para ofrecer instrucciones claras y atractivas, haciendo que temas complejos como los fundamentos de las licitaciones sean más fáciles de entender.

¿Es sencillo generar vídeos de formación de AI completos para la gestión de ofertas?

Sí, HeyGen hace que sea increíblemente sencillo generar vídeos de formación de AI completos. Nuestra plataforma actúa como un generador de texto a vídeo gratuito, permitiéndote producir contenido atractivo rápidamente e incluso construir una biblioteca de vídeos para todas tus necesidades de formación en gestión de ofertas.

