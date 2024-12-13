Crea Vídeos de Formación para la Reducción de Sesgos Sin Esfuerzo

Desarrolla rápidamente vídeos de formación sobre sesgos inconscientes atractivos con plantillas y escenas personalizables, optimizando tu formación de cumplimiento de RRHH.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación conciso de 1 minuto dirigido a gerentes de nivel medio, ilustrando sesgos sutiles en las interacciones del equipo como parte de una formación más amplia de Cumplimiento de Recursos Humanos. Utiliza plantillas y escenas dinámicas para mostrar escenarios 'antes' y 'después', asegurando una narrativa visual impactante. Incluye subtítulos claros para mejorar la accesibilidad y reforzar los puntos clave.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de microaprendizaje de 45 segundos dirigido a todos los empleados, diseñado para un consumo rápido como parte de las Iniciativas de Diversidad e Inclusión en curso. El vídeo debe adoptar un estilo visual moderno e impactante con escenas personalizables y vibrantes, ofreciendo un único consejo práctico para mitigar el sesgo, y aprovechando el texto a vídeo desde el guion para una producción rápida.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo completo de 2 minutos dirigido a profesionales de Recursos Humanos y Formación y Desarrollo, demostrando cómo crear eficazmente vídeos de formación para la reducción de sesgos utilizando las plantillas listas para usar de HeyGen. El estilo visual y de audio debe ser instructivo y pulido, incorporando varios ejemplos de la biblioteca de medios/soporte de stock para ilustrar las mejores prácticas en la creación de vídeos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Formación para la Reducción de Sesgos

Desarrolla rápidamente vídeos de formación atractivos y efectivos para la reducción de sesgos que promuevan la diversidad y la inclusión dentro de tu organización.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Avatar de AI
Comienza eligiendo entre nuestras plantillas listas para usar diseñadas específicamente para la formación, o selecciona un avatar de AI para guiar tu contenido.
2
Step 2
Personaliza Tu Contenido de Formación
Introduce tu guion, contenido educativo y ejemplos directamente en la plataforma para crear tu narrativa de reducción de sesgos utilizando texto a vídeo desde el guion.
3
Step 3
Genera Voces en Off y Subtítulos
Mejora la claridad y accesibilidad generando una voz en off de sonido natural para tu guion y añadiendo subtítulos automáticos.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de formación para la reducción de sesgos y expórtalo en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas, listo para la educación de empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Contenido de Microaprendizaje Atractivo

Genera rápidamente clips de vídeo cortos y atractivos que simplifican temas complejos de sesgos, ideales para módulos de microaprendizaje y refuerzo regular de conceptos clave.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación atractivos para la reducción de sesgos?

HeyGen te permite crear fácilmente vídeos de formación atractivos para la reducción de sesgos utilizando avanzados avatares de AI. Simplemente transforma tu guion en un vídeo pulido, asegurando que tu mensaje se entregue de manera efectiva.

¿Ofrece HeyGen plantillas para vídeos de formación sobre sesgos inconscientes?

Sí, HeyGen proporciona plantillas listas para usar y escenas personalizables diseñadas específicamente para vídeos de formación sobre sesgos inconscientes, optimizando tu proceso de creación de contenido. Estas plantillas permiten un desarrollo rápido de módulos de microaprendizaje impactantes.

¿Qué características ofrece HeyGen para contenido de formación accesible?

HeyGen asegura que tu contenido de formación sea accesible a través de subtítulos automáticos y voces en off multilingües, apoyando iniciativas integrales de Diversidad e Inclusión. Esto permite un mayor alcance y comprensión entre audiencias diversas.

¿Puedo personalizar la marca de mis vídeos de formación de HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote integrar el logo y los colores de tu empresa en todos tus vídeos de formación. Esto asegura una apariencia consistente y profesional para la Formación de Cumplimiento de RRHH y materiales de Incorporación de Empleados.

