Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Para usuarios que ya están cómodos con la instalación de Power BI Desktop, desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos centrado en los procesos cruciales de transformar, limpiar y dar forma a los datos usando Power Query. Este vídeo debe adoptar un estilo visual atractivo, combinando grabaciones de pantalla con resaltados ocasionales, y una voz confiada y alentadora, mejorada con subtítulos automáticos para accesibilidad, desglosando la preparación de datos complejos en segmentos digeribles.
Diseña un vídeo informativo de 2 minutos dirigido a usuarios intermedios de Power BI ansiosos por construir visualizaciones y crear informes visuales interactivos. La presentación visual debe ser dinámica, mostrando varios tipos de gráficos y diseños de paneles, entregado por un avatar de IA con un tono profesional y entusiasta, utilizando los avatares de IA de HeyGen para guiar a los espectadores a través del proceso de visualización de manera efectiva.
Produce un vídeo moderno de 1.5 minutos para usuarios intermedios, ilustrando el proceso para publicar informes en el servicio de Power BI y cómo compartir eficientemente el acceso a los informes con colegas. La estética del vídeo debe ser elegante e informativa, con demostraciones claras de las opciones de compartición, apoyado por una voz autoritaria, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para estructurar el contenido con el máximo impacto y claridad.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Escala el Contenido de Formación BI.
Desarrolla rápidamente cursos extensos de formación de herramientas BI, como para Power BI Desktop y la creación de informes visuales, para educar a una audiencia global de manera eficiente.
Mejora el Compromiso en la Formación.
Eleva el compromiso y la retención de los aprendices en la formación de herramientas BI, incluyendo temas como la conexión y transformación de datos, a través de vídeos de IA dinámicos e interactivos.
Preguntas Frecuentes
¿De qué maneras puede HeyGen agilizar el proceso de creación de vídeos de formación técnica para Power BI Desktop?
HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación robustos para Power BI Desktop al aprovechar avatares de IA y texto a vídeo desde guion, demostrando eficientemente los pasos para instalar el software o conectarse a fuentes de datos. Esto permite una producción rápida de contenido de alta calidad sin edición de vídeo compleja.
¿Puede HeyGen ayudarme a producir vídeos de formación atractivos para demostrar la construcción de informes visuales en Power BI?
Absolutamente. HeyGen te permite producir vídeos de formación dinámicos que muestran cómo construir informes visuales interactivos en Power BI, utilizando avatares de IA y generación de voz en off. También puedes utilizar plantillas y añadir subtítulos para mejorar el compromiso y la claridad para tu audiencia.
¿Qué características de HeyGen apoyan la explicación de la transformación y limpieza de datos complejos en la formación de Power BI?
La función de texto a vídeo desde guion de HeyGen es ideal para articular procesos intrincados como la transformación de datos con Power Query o la limpieza y conformación de datos, incluso al importar desde Excel. Combinado con avatares de IA y subtítulos claros, HeyGen asegura que tus explicaciones técnicas sean precisas y fáciles de seguir.
¿Cómo ayuda HeyGen a publicar y compartir vídeos de formación profesional de Power BI de manera efectiva?
HeyGen ofrece controles de marca para mantener la consistencia con la identidad de tu empresa al publicar vídeos de formación de Power BI. También puedes utilizar el cambio de tamaño de relación de aspecto y varias opciones de exportación para asegurar que tus informes compartidos estén optimizados para cualquier plataforma o el servicio de Power BI.