Crea Vídeos de Resumen de Beneficios con Facilidad
Personaliza vídeos atractivos de beneficios para empleados en la inducción de nuevos contratados utilizando las plantillas y escenas de HeyGen.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Para la "Inscripción Abierta", desarrolla un "vídeo de presentación de beneficios" dinámico de 45 segundos para todos los empleados. Debe adoptar un estilo de "vídeo temático de concurso", con gráficos vibrantes y transiciones rápidas, utilizando eficazmente las "Plantillas y escenas" de HeyGen para hacer que las opciones de beneficios complejas sean emocionantes y fáciles de entender.
Se necesita un "vídeo de plan de acciones" conciso de 30 segundos para empleados interesados en la compensación en acciones, proporcionando una explicación "clara y creativa" de las RSU y opciones. El estilo visual debe ser profesional, aprovechando infografías animadas para simplificar conceptos financieros complejos, mientras que los "Subtítulos/captions" se generan de manera fluida para garantizar accesibilidad y claridad universal para todos los espectadores.
Imagina un "vídeo de beneficios para empleados" de 75 segundos con un encantador "aspecto dibujado a mano", narrando las ventajas holísticas de los beneficios de tu empresa para el personal existente. Este "resumen de beneficios" debe transmitir un tono cálido y de apoyo, mejorado por una función de "Generación de voz en off" conversacional para hacer que la extensa información se sienta personal y fácil de absorber.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso con los Beneficios para Empleados.
Mejora la comprensión y retención de información compleja de beneficios por parte de los empleados con vídeos atractivos impulsados por IA para una inducción efectiva.
Amplía la Educación y la Inducción de Empleados.
Desarrolla y entrega vídeos de orientación de beneficios y contenido educativo completo a una audiencia de empleados más amplia de manera rápida y eficiente.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de resumen de beneficios que sean realmente atractivos?
HeyGen te permite crear vídeos de resumen de beneficios que son atractivos de ver al aprovechar avatares de IA y plantillas personalizables. Puedes añadir fácilmente narración profesional e integrar tu marca para producir vídeos de presentación de beneficios convincentes que capturen la atención.
¿Puedo personalizar el estilo visual y la marca de mis vídeos de presentación de beneficios con HeyGen?
Sí, HeyGen ofrece una amplia personalización para tus vídeos de presentación de beneficios. Puedes personalizar plantillas con la marca de tu empresa, incluyendo logotipos y esquemas de color. También admite la importación de contenido similar a las plantillas de PowerPoint, asegurando un aspecto consistente y de marca.
¿Cómo apoya HeyGen la inducción de nuevos contratados con vídeos de orientación de beneficios a demanda?
HeyGen optimiza la inducción de nuevos contratados permitiéndote generar vídeos de orientación de beneficios a demanda. Esto asegura que los nuevos empleados tengan acceso inmediato a vídeos completos de beneficios para empleados, cubriendo información esencial como vídeos de planes de salud y vídeos de planes de acciones cuando lo necesiten.
¿Cuál es el proceso para generar vídeos de beneficios a partir de guiones de vídeo existentes usando HeyGen?
Con HeyGen, transformar tus guiones de vídeo existentes en vídeos de presentación de beneficios profesionales es sencillo. Simplemente introduce tu guion, elige entre una variedad de avatares de IA, y HeyGen generará narración natural y contenido visual para producir una presentación clara y creativa de manera eficiente.