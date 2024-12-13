Crea Vídeos de Resumen de Beneficios con Facilidad

Personaliza vídeos atractivos de beneficios para empleados en la inducción de nuevos contratados utilizando las plantillas y escenas de HeyGen.

435/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para la "Inscripción Abierta", desarrolla un "vídeo de presentación de beneficios" dinámico de 45 segundos para todos los empleados. Debe adoptar un estilo de "vídeo temático de concurso", con gráficos vibrantes y transiciones rápidas, utilizando eficazmente las "Plantillas y escenas" de HeyGen para hacer que las opciones de beneficios complejas sean emocionantes y fáciles de entender.
Prompt de Ejemplo 2
Se necesita un "vídeo de plan de acciones" conciso de 30 segundos para empleados interesados en la compensación en acciones, proporcionando una explicación "clara y creativa" de las RSU y opciones. El estilo visual debe ser profesional, aprovechando infografías animadas para simplificar conceptos financieros complejos, mientras que los "Subtítulos/captions" se generan de manera fluida para garantizar accesibilidad y claridad universal para todos los espectadores.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un "vídeo de beneficios para empleados" de 75 segundos con un encantador "aspecto dibujado a mano", narrando las ventajas holísticas de los beneficios de tu empresa para el personal existente. Este "resumen de beneficios" debe transmitir un tono cálido y de apoyo, mejorado por una función de "Generación de voz en off" conversacional para hacer que la extensa información se sienta personal y fácil de absorber.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Resumen de Beneficios

Transforma información compleja de beneficios en presentaciones de vídeo claras, atractivas y personalizables para nuevos contratados y empleados actuales, asegurando que los detalles esenciales se comprendan fácilmente.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Introduce tu Guion
Comienza de manera eficiente eligiendo entre diversas plantillas o convirtiendo instantáneamente tus "guiones de vídeo" en un vídeo usando la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen.
2
Step 2
Incorpora Marca y Voz Personalizadas
Haz que tu vídeo sea único aplicando la identidad de tu empresa con controles de Marca y añadiendo una voz en off profesional para "vídeos de presentación de beneficios personalizables".
3
Step 3
Mejora con Visuales y Explicaciones Claras
Complementa tu contenido con visuales atractivos de la biblioteca de Medios/soporte de stock para crear "vídeos de beneficios para empleados" impactantes, asegurando que todos los detalles sean claros.
4
Step 4
Genera y Comparte para un Alcance Amplio
Produce contenido de "vídeo de orientación de beneficios a demanda" de alta calidad, adaptándolo fácilmente para diferentes plataformas usando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, perfecto para la distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Detalles Complejos de Beneficios

.

Desglosa vídeos de planes de salud y vídeos de planes de acciones complejos en presentaciones visuales fáciles de entender, mejorando la claridad para los empleados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de resumen de beneficios que sean realmente atractivos?

HeyGen te permite crear vídeos de resumen de beneficios que son atractivos de ver al aprovechar avatares de IA y plantillas personalizables. Puedes añadir fácilmente narración profesional e integrar tu marca para producir vídeos de presentación de beneficios convincentes que capturen la atención.

¿Puedo personalizar el estilo visual y la marca de mis vídeos de presentación de beneficios con HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece una amplia personalización para tus vídeos de presentación de beneficios. Puedes personalizar plantillas con la marca de tu empresa, incluyendo logotipos y esquemas de color. También admite la importación de contenido similar a las plantillas de PowerPoint, asegurando un aspecto consistente y de marca.

¿Cómo apoya HeyGen la inducción de nuevos contratados con vídeos de orientación de beneficios a demanda?

HeyGen optimiza la inducción de nuevos contratados permitiéndote generar vídeos de orientación de beneficios a demanda. Esto asegura que los nuevos empleados tengan acceso inmediato a vídeos completos de beneficios para empleados, cubriendo información esencial como vídeos de planes de salud y vídeos de planes de acciones cuando lo necesiten.

¿Cuál es el proceso para generar vídeos de beneficios a partir de guiones de vídeo existentes usando HeyGen?

Con HeyGen, transformar tus guiones de vídeo existentes en vídeos de presentación de beneficios profesionales es sencillo. Simplemente introduce tu guion, elige entre una variedad de avatares de IA, y HeyGen generará narración natural y contenido visual para producir una presentación clara y creativa de manera eficiente.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo