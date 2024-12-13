Crea Vídeos de Orientación de Beneficios con IA
Empodera a los equipos de RRHH para crear vídeos de orientación de beneficios atractivos más rápido usando plantillas impulsadas por IA para un proceso de incorporación rentable.
Desarrolla un vídeo de incorporación de empleados de 60 segundos que utilice la narración en vídeo para explicar planes complejos de jubilación y ahorro, aumentando el compromiso de los empleados. El público objetivo incluye nuevos empleados y personal existente que busca un repaso de beneficios. El estilo visual debe ser limpio y basado en infografías, utilizando texto a vídeo desde el guion para precisión y visuales dinámicos, acompañado de una generación de voz en off profesional.
Produce un vibrante vídeo de orientación de 30 segundos que destaque aspectos únicos de la cultura de la empresa relacionados con los beneficios para empleados, dirigido a atraer posibles reclutas y comprometer a los nuevos empleados. El estilo visual y de audio debe ser moderno e inspirador, presentando diversos avatares de IA interactuando en escenarios aspiracionales, apoyados por una rica biblioteca de medios/soporte de stock para mostrar el entorno vibrante de la empresa.
Crea un vídeo de orientación de beneficios de 75 segundos para que los equipos de RRHH lo distribuyan, permitiendo una rápida personalización y comunicación clara de todos los beneficios para empleados. El estilo visual debe ser organizado y profesional, empleando plantillas y escenas para estructurar la información de manera efectiva, con subtítulos/captions que aseguren accesibilidad y claridad en diversos entornos de visualización.
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Aumenta el Compromiso y la Retención de Empleados.
Mejora el compromiso de los nuevos empleados y asegura una mejor retención de la información crítica de beneficios a través de vídeos interactivos de IA.
Escala la Educación sobre Beneficios.
Desarrolla numerosos vídeos de orientación de beneficios completos rápidamente, asegurando que todos los nuevos empleados reciban información consistente y de alta calidad sin importar la ubicación.
Preguntas Frecuentes
¿HeyGen agiliza la creación de vídeos de orientación de beneficios para nuevos empleados?
Sí, el generador de vídeos de IA de HeyGen simplifica el proceso permitiendo a los equipos de RRHH crear vídeos de orientación de beneficios atractivos con avatares de IA y funciones de texto a vídeo. Esto permite una comunicación eficiente de la información esencial, agilizando el proceso de incorporación para los nuevos empleados.
¿Qué hace que HeyGen sea efectivo para crear vídeos de incorporación de empleados atractivos?
HeyGen ofrece plantillas impulsadas por IA y opciones robustas de personalización de vídeos, facilitando la producción de vídeos de incorporación de empleados atractivos que reflejen la cultura única de tu empresa. Puedes personalizar los vídeos con la apariencia de tu marca, asegurando que los nuevos empleados se sientan conectados desde el primer día.
¿Puede HeyGen generar varios tipos de vídeos de orientación más allá de los beneficios?
Sí, HeyGen es un generador de vídeos de IA versátil capaz de producir varios vídeos de orientación, incluyendo resúmenes generales de la empresa, formación en cumplimiento y guías detalladas del proceso de incorporación. Sus características de narración en vídeo y avatares de IA ayudan a entregar mensajes claros y consistentes para todas las necesidades de compromiso de los empleados.
¿Qué capacidades de IA ofrece HeyGen para producir contenido de incorporación de RRHH?
HeyGen aprovecha capacidades avanzadas de IA como avatares de IA realistas, voces en off naturales y conversión de texto a vídeo para producir contenido de incorporación de RRHH de alta calidad. Los equipos de RRHH también pueden utilizar plantillas impulsadas por IA y subtítulos automáticos, asegurando vídeos de incorporación de empleados pulidos y efectivos.