Crea campañas de inclusión social impactantes y vídeos de formación en diversidad de RRHH utilizando los avatares de IA realistas de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo dinámico de 45 segundos para organizadores comunitarios y ONGs, mostrando el impacto de Iniciativas de Construcción Comunitaria y Campañas de Inclusión Social exitosas a través de una narrativa convincente. El estilo visual y de audio debe ser inspirador, utilizando paletas de colores cálidos, música motivadora y voces auténticas generadas con las capacidades de generación de voz en off de HeyGen para resonar profundamente con los espectadores.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de marketing conciso de 30 segundos para equipos de relaciones públicas, enfatizando la importancia de crear contenido accesible que llegue a audiencias diversas en múltiples idiomas. El vídeo debe presentar gráficos modernos y un ritmo rápido y atractivo. Asegúrate de que todos los mensajes clave sean universalmente comprendidos utilizando la función de Subtítulos/captions autogenerados de HeyGen para un alcance global.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo educativo de 90 segundos para educadores y líderes de equipo, explicando cómo cultivar una mentalidad inclusiva en entornos diversos. Este vídeo debe ser informativo y alentador, utilizando animaciones ilustrativas y una narración calmada y autoritaria. Emplea la funcionalidad de Texto a vídeo de HeyGen para transformar eficientemente tu contenido de formación detallado en una experiencia visual pulida.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Cómo Crear Vídeos de Concienciación sobre Pertenencia

Crea poderosos vídeos de concienciación sobre pertenencia sin esfuerzo con herramientas impulsadas por IA, fomentando entornos inclusivos y campañas de inclusión social impactantes.

1
Step 1
Selecciona tu Portavoz de IA y Guion
Comienza eligiendo entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu mensaje. Introduce tu guion para aprovechar las capacidades de texto a vídeo de HeyGen, asegurando que tu narrativa resuene claramente.
2
Step 2
Mejora con Voces en Off y Visuales
Da vida a tu historia generando voces en off de IA realistas en varios tonos. Complementa tu mensaje integrando imágenes, vídeos o música de fondo relevantes de la biblioteca de medios.
3
Step 3
Asegura la Accesibilidad con Subtítulos de IA
Maximiza el alcance y la inclusividad activando el Generador de Subtítulos de IA. Esta función añade automáticamente subtítulos precisos, haciendo que tus Vídeos de Concienciación sobre Pertenencia sean accesibles para todas las audiencias.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Formación en IA
Revisa tu vídeo final, haciendo los ajustes necesarios en la marca o el aspecto. Exporta tus Vídeos de Formación en IA de alta calidad en tu formato preferido, listos para su distribución inmediata.

Escala Contenido de Aprendizaje Inclusivo

Expande tu alcance para la concienciación sobre pertenencia. Crea más Vídeos de Formación en IA y cursos diversos para educar a estudiantes de todo el mundo de manera eficiente.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos impactantes de concienciación sobre pertenencia?

HeyGen empodera a los usuarios para crear vídeos de concienciación sobre pertenencia utilizando sus herramientas impulsadas por IA, incluyendo avatares de IA realistas y voces en off de IA. Esto permite una narrativa poderosa que puede humanizar tu mensaje y fomentar una cultura laboral positiva.

¿Qué herramientas de IA ofrece HeyGen para la Formación en Diversidad de RRHH?

HeyGen proporciona herramientas de IA integrales para la Formación en Diversidad de RRHH, permitiendo la creación de Vídeos de Formación en IA atractivos. Los usuarios pueden aprovechar los avatares de IA, las voces en off de IA y los subtítulos autogenerados en múltiples idiomas para hacer la formación accesible e impactante.

¿Puede HeyGen ayudar en el desarrollo de campañas de inclusión social?

Absolutamente, HeyGen es ideal para desarrollar Campañas de Inclusión Social e Iniciativas de Construcción Comunitaria. Con un Portavoz de IA y capacidades de texto a vídeo, puedes crear contenido convincente que resuene con audiencias diversas y promueva una mentalidad inclusiva.

¿Cómo asegura HeyGen la accesibilidad de los vídeos para audiencias diversas?

HeyGen prioriza la accesibilidad de los vídeos a través de funciones como subtítulos autogenerados y soporte para múltiples idiomas. Estas capacidades aseguran que tus vídeos de formación en diversidad y contenido de concienciación sobre pertenencia puedan alcanzar y comprometer a una audiencia más amplia y diversa de manera efectiva.

