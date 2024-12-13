Crea Vídeos de Formación en Salud Conductual Sin Esfuerzo

Eleva la formación de tu personal con contenido impactante de salud conductual, fácilmente generado a partir de guiones utilizando avatares de IA.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo animado de marketing de 45 segundos dirigido a miembros de la comunidad para aumentar la conciencia sobre los servicios de salud mental. Este vídeo debe presentar un avatar de IA compasivo y relatable que hable directamente a la audiencia, utilizando un tono cálido y alentador y música de fondo suave. Aprovecha los avatares de IA de HeyGen para dar vida al mensaje de manera auténtica.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación bajo demanda de 90 segundos para trabajadores de primera línea, instruyéndolos sobre los protocolos de respuesta inicial para la prevención del suicidio. El estilo visual debe ser directo e informativo, utilizando gráficos simples y puntos claros, con una voz en off seria pero de apoyo. Asegura la accesibilidad para todos los espectadores incorporando subtítulos/captions de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo promocional de 30 segundos para atraer a potenciales clientes a un programa de formación en salud conductual, destacando los beneficios del cuidado informado sobre el trauma. El estilo visual y de audio debe ser dinámico y moderno, utilizando plantillas atractivas y una voz profesional, transmitiendo confianza y empatía. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para crear una presentación pulida e impactante.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Formación en Salud Conductual

Produce rápidamente vídeos de formación en salud conductual impactantes con IA. Aprovecha herramientas avanzadas para educar y apoyar al personal de manera efectiva, mejorando los resultados de aprendizaje.

1
Step 1
Crea Tu Guion y Avatar de IA
Comienza desarrollando tu guion para vídeos de formación en salud conductual perspicaces. Luego, elige entre una amplia gama de avatares de IA para presentar tu contenido de manera profesional y captar la atención de tu audiencia de manera efectiva.
2
Step 2
Aplica Marca e Imágenes
Personaliza tus vídeos de formación con la identidad única de tu organización. Aplica logotipos y colores personalizados utilizando potentes controles de marca para mantener una apariencia profesional y coherente.
3
Step 3
Añade Voces en Off Profesionales
Mejora tus vídeos de salud mental con narraciones de alta calidad. Utiliza la generación avanzada de voces en off para añadir audio claro y natural que resuene con tus aprendices.
4
Step 4
Exporta Tus Vídeos Completados
Una vez que tu animación de vídeo esté perfeccionada, exporta fácilmente tus vídeos de formación completados en varios formatos de aspecto. Tu contenido profesional, listo para compartir, está ahora listo para su implementación.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Expande el Alcance de los Cursos de Formación

.

Desarrolla una biblioteca completa de vídeos de formación en salud conductual, permitiéndote llegar y educar a una audiencia más amplia de manera eficiente.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación en salud conductual atractivos?

HeyGen te permite crear vídeos de formación en salud conductual de alta calidad de manera eficiente. Utiliza nuestros avatares de IA y la función de texto a vídeo para transformar tu contenido en vídeos de formación profesional bajo demanda, optimizando la formación del personal y mejorando el aprendizaje.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para los vídeos de salud mental?

HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote incorporar tu logotipo y colores de marca directamente en tus vídeos de salud mental. Esto asegura que tus vídeos animados de marketing mantengan una apariencia consistente y profesional en todos los vídeos explicativos.

¿Puede HeyGen simplificar la producción de contenido complejo de salud conductual?

Sí, HeyGen simplifica la producción de contenido complejo de formación en salud conductual como el cuidado informado sobre el trauma o la prevención del suicidio. Nuestra plataforma cuenta con generación de voz en off y subtítulos automáticos, facilitando la creación de materiales educativos accesibles y claros para tu Biblioteca de Formación en Salud Mental.

¿Es HeyGen adecuado para todo tipo de necesidades de formación y marketing del personal?

Absolutamente. HeyGen está diseñado para apoyar una amplia gama de iniciativas de formación del personal y marketing en salud mental. Desde la creación de vídeos explicativos atractivos hasta el desarrollo de vídeos de formación bajo demanda, HeyGen proporciona herramientas para producir contenido convincente.

