Empodera a tu equipo: Crea vídeos de intervención conductual
Empodera a educadores y equipos de RRHH para mejorar el compromiso y la comprensión transformando los Planes de Intervención Conductual en vídeos dinámicos con avatares de IA.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de formación de personal de 60 segundos para equipos de RRHH y formadores, utilizando plantillas y escenas dinámicas, demostrando estrategias prácticas de prevención para comportamientos comunes en el lugar de trabajo. El vídeo debe ser atractivo y directo, con un tono profesional y conclusiones claras y accionables para una formación de personal efectiva.
Produce un vídeo empático de 30 segundos para padres, centrado en la Comunicación del Plan de Crisis e introduciendo Comportamientos de Reemplazo, mejorado con subtítulos para accesibilidad. El estilo visual debe ser de apoyo y fácil de entender, transmitiendo tranquilidad a través de una voz en off suave.
Diseña un vídeo informativo de 50 segundos dirigido a Creadores de E-learning y Equipos de L&D, ilustrando la importancia de la recopilación de datos dentro de un Plan de Intervención Conductual, utilizando una rica biblioteca de medios/soporte de stock para enfatizar visualmente los puntos clave. El vídeo debe ser conciso y visualmente atractivo, con una voz en off segura y clara.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Escalar la formación en intervención conductual.
Produce vídeos de intervención conductual de alta calidad y consistentes para formar efectivamente a una audiencia más amplia de educadores, personal y padres.
Mejorar el compromiso en la formación de intervención.
Utiliza avatares de IA y elementos visuales dinámicos para hacer que los complejos planes de intervención conductual sean más atractivos y memorables para mejorar los resultados de aprendizaje.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos de intervención conductual?
HeyGen permite a los usuarios crear rápidamente vídeos de intervención conductual impactantes utilizando avatares de IA realistas y capacidades de texto a vídeo desde guiones. Esto permite a educadores y formadores producir vídeos atractivos que comunican claramente planes y estrategias complejas sin una producción extensa.
¿Qué características ofrece HeyGen para desarrollar formación de personal sobre Planes de Intervención Conductual?
HeyGen proporciona una plataforma integral para que los equipos de RRHH y educadores desarrollen formación de personal convincente. Puedes aprovechar los Portavoces de IA, añadir voces en off profesionales e incluir subtítulos precisos para transmitir efectivamente los detalles del Plan de Intervención Conductual, asegurando una comunicación clara y una mejor implementación.
¿Puede HeyGen ayudar a presentar creativamente Comportamientos de Reemplazo y la Comunicación del Plan de Crisis?
Absolutamente. HeyGen permite la presentación creativa de Comportamientos de Reemplazo y la Comunicación del Plan de Crisis a través de vídeos dinámicos y atractivos. Sus plantillas y controles de marca ayudan a mantener la consistencia, haciendo que la información crítica sea accesible e impactante para todos los interesados.
¿Cómo mejoran los avatares de IA y las características de accesibilidad de HeyGen la comprensión de las estrategias de prevención?
Los diversos avatares de IA de HeyGen y sus robustas características de accesibilidad, como voces en off en varios idiomas y subtítulos, mejoran la comprensión de las estrategias de prevención para diversas audiencias. Esto asegura que la información esencial, como las Evaluaciones Funcionales del Comportamiento y los conocimientos sobre la recopilación de datos, se transmita y absorba claramente por niños, estudiantes, profesores y padres.