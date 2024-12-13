Los diversos avatares de IA de HeyGen y sus robustas características de accesibilidad, como voces en off en varios idiomas y subtítulos, mejoran la comprensión de las estrategias de prevención para diversas audiencias. Esto asegura que la información esencial, como las Evaluaciones Funcionales del Comportamiento y los conocimientos sobre la recopilación de datos, se transmita y absorba claramente por niños, estudiantes, profesores y padres.