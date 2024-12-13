Absolutamente, HeyGen proporciona plantillas y una robusta biblioteca de medios para crear rápidamente vídeos de manejo de equipaje para formación en seguridad, eficiencia operativa o introducciones a nuevos sistemas. Esta plataforma empodera a los equipos de recursos humanos y a los especialistas en marketing para producir contenido de alta calidad sin necesidad de una amplia experiencia en producción de vídeo.