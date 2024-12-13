Cómo crear vídeos de visión general de ATS que atraigan a los mejores talentos

Impulsa tu marketing de reclutamiento con vídeos dinámicos de visión general de ATS, presentando avatares de IA realistas para cautivar a los candidatos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de reclutamiento conciso de 30 segundos dirigido a reclutadores y gerentes de contratación, mostrando cómo las plantillas de vídeo personalizables simplifican la gestión de candidatos. La estética visual debe ser moderna y dinámica, con cortes rápidos y texto en pantalla generado a partir de Texto a vídeo desde el guion, destacando la eficiencia de crear vídeos de visión general de ATS a través de la extensa biblioteca de Plantillas y escenas de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo atractivo de 60 segundos para pequeñas y medianas empresas, ilustrando la integración fluida de un Sistema de Seguimiento de Candidatos en su proceso de contratación. El tono debe ser amigable y orientado a soluciones, utilizando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para visualizar el viaje desde la aplicación hasta la contratación, mejorado con Subtítulos/captions claros para asegurar la accesibilidad y reforzar los mensajes clave sobre vídeos atractivos para el reclutamiento.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un breve vídeo corto de 15 segundos para redes sociales dirigido a especialistas en Marketing de Reclutamiento, enfatizando la rápida creación de vídeos profesionales de visión general de ATS. Este clip de ritmo rápido y visualmente atractivo debe aprovechar las diversas plantillas de vídeo de HeyGen y demostrar cómo el redimensionamiento y exportación de Aspecto-ratio pueden adaptar instantáneamente el contenido para varias plataformas, haciéndolo ideal para campañas de Marketing de Reclutamiento en redes sociales.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Visión General de ATS

Produce sin esfuerzo vídeos profesionales y atractivos de visión general del Sistema de Seguimiento de Candidatos (ATS) para tus equipos de RRHH y esfuerzos de marketing de reclutamiento.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla de Vídeo
Comienza tu proyecto de vídeo de visión general de ATS seleccionando de nuestra diversa gama de plantillas y escenas compatibles con ATS diseñadas específicamente para vídeos de reclutamiento. Esto proporciona una base profesional para tu contenido.
2
Step 2
Crea tu Guion de Vídeo
Desarrolla tu narrativa escribiendo un guion claro. Nuestra plataforma transforma tu texto en contenido de vídeo atractivo utilizando texto a vídeo desde el guion, asegurando que las características de tu ATS se expliquen de manera precisa y concisa para tu audiencia.
3
Step 3
Añade Avatares de IA y Branding
Eleva tu vídeo corto con avatares de IA realistas para presentar tu información. Aplica los controles de branding de tu empresa, incluidos logotipos y colores, para mantener la consistencia y profesionalismo en todo momento.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Atractivo
Una vez que tu visión general de ATS esté pulida, utiliza nuestras opciones de redimensionamiento de aspecto-ratio y exportación para preparar tus vídeos atractivos para varias plataformas. Compártelo a través de tus canales de marketing de reclutamiento.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aumenta el compromiso en la formación con IA

.

Mejora la formación de reclutadores y equipos de RRHH sobre tu ATS con vídeos de visión general dinámicos generados por IA para una mejor comprensión y retención.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a los equipos de RRHH a crear vídeos atractivos de visión general de ATS?

HeyGen empodera a los equipos de RRHH y reclutadores para crear vídeos atractivos de visión general de ATS sin esfuerzo. Nuestra plataforma ofrece una gama de plantillas de vídeo personalizables diseñadas específicamente para hacer que tu proceso de contratación sea más atractivo e informativo para los candidatos. Con HeyGen, puedes transformar fácilmente la información compleja del Sistema de Seguimiento de Candidatos en un vídeo corto e impactante.

¿Ofrece HeyGen plantillas personalizables impulsadas por IA para el marketing de reclutamiento?

Sí, HeyGen proporciona una robusta selección de plantillas impulsadas por IA que son totalmente personalizables para todas tus necesidades de marketing de reclutamiento. Estas plantillas están diseñadas expertamente para captar la atención, permitiéndote producir vídeos de reclutamiento de alta calidad de manera rápida y eficiente. Puedes personalizar cada elemento para que coincida con tu marca y transmitir tu mensaje de manera efectiva.

¿Se pueden usar avatares de IA y voces en off profesionales en los vídeos de reclutamiento de HeyGen?

Absolutamente. HeyGen aprovecha avatares de IA avanzados y voces en off profesionales para elevar tus vídeos de reclutamiento. Puedes seleccionar entre diversos avatares de IA para presentar tu contenido y generar voces en off con sonido natural directamente desde tu guion, asegurando una presentación pulida y atractiva para los candidatos potenciales. Esto permite una comunicación consistente y de alta calidad en tu proceso de contratación.

¿Qué hace que el proceso de creación de vídeos de HeyGen sea eficiente para los reclutadores que crean contenido compatible con ATS?

HeyGen agiliza el proceso de creación de vídeos para los reclutadores, permitiéndoles producir contenido compatible con ATS con una facilidad inigualable. Nuestra interfaz intuitiva, combinada con plantillas de vídeo listas para usar, te ayuda a generar rápidamente vídeos cortos e informativos que destacan en el competitivo panorama de contratación. Esta eficiencia asegura que tus esfuerzos de reclutamiento sean tanto efectivos como atractivos.

