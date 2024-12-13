Cómo crear vídeos de visión general de ATS que atraigan a los mejores talentos
Impulsa tu marketing de reclutamiento con vídeos dinámicos de visión general de ATS, presentando avatares de IA realistas para cautivar a los candidatos.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo de reclutamiento conciso de 30 segundos dirigido a reclutadores y gerentes de contratación, mostrando cómo las plantillas de vídeo personalizables simplifican la gestión de candidatos. La estética visual debe ser moderna y dinámica, con cortes rápidos y texto en pantalla generado a partir de Texto a vídeo desde el guion, destacando la eficiencia de crear vídeos de visión general de ATS a través de la extensa biblioteca de Plantillas y escenas de HeyGen.
Desarrolla un vídeo atractivo de 60 segundos para pequeñas y medianas empresas, ilustrando la integración fluida de un Sistema de Seguimiento de Candidatos en su proceso de contratación. El tono debe ser amigable y orientado a soluciones, utilizando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para visualizar el viaje desde la aplicación hasta la contratación, mejorado con Subtítulos/captions claros para asegurar la accesibilidad y reforzar los mensajes clave sobre vídeos atractivos para el reclutamiento.
Diseña un breve vídeo corto de 15 segundos para redes sociales dirigido a especialistas en Marketing de Reclutamiento, enfatizando la rápida creación de vídeos profesionales de visión general de ATS. Este clip de ritmo rápido y visualmente atractivo debe aprovechar las diversas plantillas de vídeo de HeyGen y demostrar cómo el redimensionamiento y exportación de Aspecto-ratio pueden adaptar instantáneamente el contenido para varias plataformas, haciéndolo ideal para campañas de Marketing de Reclutamiento en redes sociales.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Genera vídeos atractivos para redes sociales.
Crea rápidamente vídeos atractivos para redes sociales para explicar tu Sistema de Seguimiento de Candidatos y guiar a los candidatos a través del proceso de contratación.
Creación de anuncios de alto rendimiento con vídeo de IA.
Desarrolla anuncios de reclutamiento impactantes que destaquen los beneficios de tu ATS, atrayendo a los mejores talentos de manera eficiente con vídeo impulsado por IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a los equipos de RRHH a crear vídeos atractivos de visión general de ATS?
HeyGen empodera a los equipos de RRHH y reclutadores para crear vídeos atractivos de visión general de ATS sin esfuerzo. Nuestra plataforma ofrece una gama de plantillas de vídeo personalizables diseñadas específicamente para hacer que tu proceso de contratación sea más atractivo e informativo para los candidatos. Con HeyGen, puedes transformar fácilmente la información compleja del Sistema de Seguimiento de Candidatos en un vídeo corto e impactante.
¿Ofrece HeyGen plantillas personalizables impulsadas por IA para el marketing de reclutamiento?
Sí, HeyGen proporciona una robusta selección de plantillas impulsadas por IA que son totalmente personalizables para todas tus necesidades de marketing de reclutamiento. Estas plantillas están diseñadas expertamente para captar la atención, permitiéndote producir vídeos de reclutamiento de alta calidad de manera rápida y eficiente. Puedes personalizar cada elemento para que coincida con tu marca y transmitir tu mensaje de manera efectiva.
¿Se pueden usar avatares de IA y voces en off profesionales en los vídeos de reclutamiento de HeyGen?
Absolutamente. HeyGen aprovecha avatares de IA avanzados y voces en off profesionales para elevar tus vídeos de reclutamiento. Puedes seleccionar entre diversos avatares de IA para presentar tu contenido y generar voces en off con sonido natural directamente desde tu guion, asegurando una presentación pulida y atractiva para los candidatos potenciales. Esto permite una comunicación consistente y de alta calidad en tu proceso de contratación.
¿Qué hace que el proceso de creación de vídeos de HeyGen sea eficiente para los reclutadores que crean contenido compatible con ATS?
HeyGen agiliza el proceso de creación de vídeos para los reclutadores, permitiéndoles producir contenido compatible con ATS con una facilidad inigualable. Nuestra interfaz intuitiva, combinada con plantillas de vídeo listas para usar, te ayuda a generar rápidamente vídeos cortos e informativos que destacan en el competitivo panorama de contratación. Esta eficiencia asegura que tus esfuerzos de reclutamiento sean tanto efectivos como atractivos.