Crea Videos de Capacitación en Comunicación Asincrónica con AI
Empodera a tus equipos remotos e híbridos para aprender más rápido con explicaciones visuales atractivas usando avatares de AI, reduciendo la fatiga de las reuniones.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un video de capacitación de 45 segundos diseñado para nuevos empleados y departamentos de recursos humanos, centrado en las mejores prácticas para la incorporación y capacitación utilizando video. Este video debe adoptar un estilo visual animado y amigable con audio alegre, creado sin esfuerzo aprovechando la función de texto a video de HeyGen para transformar contenido escrito en aprendizaje visual dinámico.
Produce una pieza de comunicación corporativa concisa de 30 segundos dirigida a gerentes de proyectos y profesionales corporativos, ilustrando cómo los mensajes de video cortos pueden usarse para reducir la fatiga de las reuniones. El estilo visual debe ser moderno y limpio, con una pista de audio alegre, y la capacidad de generación de voz en HeyGen puede proporcionar una narración profesional sin necesidad de un orador físico.
Diseña un video de capacitación para clientes de 60 segundos que proporcione explicaciones visuales claras de una característica compleja del producto para clientes y usuarios del producto. El video debe mantener un estilo visual limpio e ilustrativo con un enfoque paso a paso, asegurando que todos los espectadores puedan seguirlo con subtítulos/captions precisos generados por HeyGen para accesibilidad y claridad.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Mejora el Compromiso y la Retención en la Capacitación.
Aprovecha la AI para crear videos de capacitación asincrónica dinámicos que capturen la atención y mejoren la retención del conocimiento para tus equipos remotos.
Escala el Contenido de Capacitación y Alcanza Equipos Globales.
Produce sin esfuerzo un alto volumen de videos de capacitación asincrónica, expandiendo tu alcance a una audiencia mundial sin limitaciones geográficas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo facilita HeyGen la comunicación efectiva en video asincrónico para equipos remotos e híbridos?
HeyGen empodera a los equipos para crear videos de capacitación y mensajes en video pulidos de manera eficiente, fomentando una comunicación clara en video asincrónico sin la necesidad de reuniones en vivo. Nuestra plataforma simplifica la creación de videos para fuerzas de trabajo distribuidas y equipos remotos e híbridos.
¿Qué tipos de videos de capacitación puedo crear con HeyGen?
Con HeyGen, puedes producir fácilmente diversos videos de capacitación, incluidos demostraciones de productos atractivas, capacitación integral para clientes y módulos de incorporación efectivos. Utiliza avatares de AI y capacidades de texto a video para una creación de videos simplificada.
¿Puede HeyGen ayudar a mi organización a reducir la fatiga de las reuniones?
Absolutamente. Al permitir la creación rápida de mensajes de video profesionales y explicaciones visuales, HeyGen permite a los equipos transmitir información de manera asincrónica, reduciendo significativamente la fatiga de las reuniones y mejorando la comunicación corporativa en general.
¿HeyGen admite la personalización de marca para mis videos de capacitación corporativa?
Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logo y colores de marca en toda tu comunicación corporativa y videos de capacitación. También puedes agregar fácilmente subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad y profesionalismo durante la creación de videos.