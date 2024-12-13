Crea Videos de Formación en Tecnología de Asistencia Fácilmente
Produce videos de formación accesibles de manera eficiente utilizando los avatares de IA de HeyGen para diversos estudiantes.
Educadores y formadores corporativos que buscan una amplia accesibilidad digital pueden crear un video impactante de 90 segundos explicando el papel vital de los subtítulos en los videos de formación accesibles. Con un estilo visual profesional e informativo, esta pieza debe mostrar cómo los subtítulos se añaden sin esfuerzo utilizando las herramientas de HeyGen, reforzando el compromiso con la accesibilidad digital para todos los estudiantes.
Al desarrollar Soluciones de Formación Escalables para diversas tecnologías de asistencia, las organizaciones requieren Producción de Video Rentable. Genera una visión general de la serie de 2 minutos demostrando cómo la función de Texto a Video desde guion de HeyGen permite la creación rápida de extensos tutoriales en video en línea. El video contará con un estilo visual dinámico y atractivo, utilizando diversos Plantillas y escenas para mantener a los espectadores cautivados, entregado con una voz en off amigable y alentadora.
Un video de consejo rápido de 45 segundos para usuarios experimentados puede desbloquear funciones avanzadas de una tecnología de asistencia controlada por voz específica. Produce este tutorial en línea enfocado con una presentación visual nítida y detallada, incorporando capturas de pantalla relevantes del dispositivo y elementos de interfaz a través de la biblioteca de medios/soporte de stock. Una voz en off precisa y técnica guiará al público experto en tecnología a través de la optimización de su uso de estas complejas tecnologías de asistencia.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Crea más cursos y llega a más estudiantes en todo el mundo.
Desarrolla rápidamente tutoriales en video en línea escalables y accesibles para tecnologías de asistencia, ampliando tu alcance de formación a una audiencia global.
Aumenta el compromiso y la retención en la formación con IA.
Mejora el compromiso y la retención de los estudiantes en la educación en tecnología de asistencia creando videos de formación dinámicos y cautivadores con herramientas impulsadas por IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo pueden los avatares de IA de HeyGen mejorar los videos de formación accesibles para tecnologías de asistencia?
Los avatares de IA personalizables de HeyGen proporcionan una presencia en pantalla atractiva y coherente para el contenido de formación. Estos Portavoces de IA pueden ofrecer explicaciones claras, haciendo que los tutoriales en video en línea sean más accesibles y fáciles de entender para los usuarios de tecnologías de asistencia.
¿Ofrece HeyGen herramientas para garantizar la accesibilidad digital en el contenido de video?
Sí, HeyGen incorpora un Generador de Subtítulos de IA para producir automáticamente subtítulos, aumentando significativamente la accesibilidad digital para todos los espectadores. Esta función asegura que tus videos de formación accesibles puedan llegar a un público más amplio, incluidos aquellos que dependen de los subtítulos para la comprensión.
¿Cuáles son las características técnicas clave de la plataforma de HeyGen para crear videos de formación?
Las herramientas impulsadas por IA de HeyGen permiten a los usuarios generar videos a partir de guiones de texto, completos con voces en off y avatares personalizables. Este eficiente Generador de Texto a Video agiliza la producción de tutoriales en video en línea, ofreciendo una solución escalable para diversas necesidades de formación.
¿Pueden los usuarios personalizar los avatares de IA y la marca dentro de HeyGen para formación especializada?
Absolutamente, HeyGen permite una amplia personalización de los avatares de IA, incluyendo apariencia y voz, junto con controles de marca completos. Esto asegura que tus videos de formación en tecnología de asistencia mantengan una identidad de marca coherente mientras entregan contenido adaptado de manera efectiva.