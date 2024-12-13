Crea Vídeos de Instrucción de Evaluación con IA

Involucra a los estudiantes y simplifica la formación utilizando avatares de IA para ofrecer vídeos de evaluación claros e impactantes.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
¿Eres un formador corporativo que busca revolucionar tu enfoque de evaluación formativa? Produce un vídeo profesional de 45 segundos con gráficos limpios y una voz en off clara y calmada, utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para crear guías de vídeo concisas e interactivas.
Prompt de Ejemplo 2
Maximiza el compromiso de los aprendices y mejora la retención del conocimiento para los departamentos de RRHH con un vídeo de formación moderno de 90 segundos, incorporando transiciones de escenas dinámicas, visuales informativos y subtítulos claros generados por HeyGen para cubrir temas complejos de manera efectiva.
Prompt de Ejemplo 3
Descubre cómo simplificar la formación para diseñadores instruccionales con un vídeo cautivador de 30 segundos sobre vídeos de evaluación impulsados por IA, utilizando visuales inspiradores y de ritmo rápido de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y una voz en off confiada para mostrar eficiencia.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Instrucción de Evaluación

Simplifica la creación de vídeos de instrucción de evaluación atractivos y efectivos utilizando herramientas impulsadas por IA para mejorar la comprensión y retención del conocimiento de los estudiantes.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza desde Cero
Elige entre una biblioteca de plantillas profesionales o comienza con un lienzo en blanco para delinear tus instrucciones de evaluación utilizando nuestra función de Plantillas y escenas.
2
Step 2
Añade tu Contenido de Evaluación y Avatar de IA
Pega tu guion para las instrucciones de evaluación, luego selecciona un avatar de IA para entregar la información de manera clara y atractiva.
3
Step 3
Mejora con Elementos Interactivos
Integra Elementos Interactivos directamente en tu vídeo para incluir preguntas de evaluación, verificar la comprensión y aumentar el compromiso para una experiencia de vídeo verdaderamente interactiva.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo de Instrucción
Una vez que tu vídeo esté completo, utiliza las opciones de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para guardarlo en el formato deseado y compartirlo fácilmente para Involucrar a los Estudiantes de manera efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica las Directrices de Evaluación Complejas

.

Transforma los requisitos de evaluación complejos en vídeos de IA claros y comprensibles, asegurando que los estudiantes comprendan las instrucciones de manera rápida y efectiva para K-12 y más allá.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de evaluación impulsados por IA?

HeyGen permite a los usuarios crear fácilmente "vídeos de evaluación impulsados por IA" y "vídeos de formación" profesionales utilizando "Avatares de IA" realistas generados a partir de texto, ayudando a "Involucrar a los Estudiantes" de manera efectiva con contenido dinámico.

¿Qué características simplifican la creación de vídeos de formación con HeyGen?

HeyGen está diseñado para "Simplificar la Formación" en la creación de vídeos a través de herramientas "AI" intuitivas como la conversión de "Texto a vídeo" y el acceso a "plantillas" pre-diseñadas, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo de producción.

¿Puede HeyGen incorporar Avatares de IA en vídeos de instrucción de evaluación?

Sí, HeyGen te permite incluir diversos "Avatares de IA" en tus "vídeos de instrucción de evaluación", lo que puede "Mejorar la Retención del Conocimiento" al proporcionar un presentador dinámico y atractivo para el contenido de "evaluación formativa".

¿Cómo apoya HeyGen a los profesores y educadores de K-12 en la creación de contenido en vídeo?

HeyGen empodera a los "profesores" y educadores de "K-12" para "crear vídeos de instrucción de evaluación" y otros "vídeos de formación" de manera eficiente. Esta capacidad ayuda a "Involucrar a los Estudiantes" y hace que los conceptos complejos sean más accesibles utilizando "Avatares de IA" profesionales.

