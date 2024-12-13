crea vídeos de procedimientos de archivo más rápido con AI

Genera vídeos de procedimientos de archivo claros y profesionales rápidamente aprovechando la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo detallado de 90 segundos dirigido a creadores de contenido digital y especialistas en archivo de medios, centrándose en el papel crítico de los metadatos para la preservación a largo plazo de activos de vídeo digital. Emplea un estilo visual elegante e informativo, aprovechando la funcionalidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para transmitir información compleja de manera clara, reforzada con subtítulos precisos.
Prompt de Ejemplo 2
Crea una guía completa de 2 minutos para gerentes de TI y administradores de datos, ilustrando estrategias óptimas de almacenamiento en la nube y copias de seguridad como soluciones de almacenamiento robustas para archivos digitales. El vídeo debe adoptar una estética autoritaria y moderna, incorporando el soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para visualizar conceptos abstractos y ofreciendo redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de formación interna de 45 segundos específicamente para equipos de RRHH y nuevos empleados, describiendo los vídeos de procedimientos de archivo fundamentales requeridos para los registros de la empresa. Adopta un estilo visual corporativo casual, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para una producción rápida y presentando avatares de AI para presentar la información de manera amigable y fácil de entender, adecuada para Vídeos de Formación AI.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Crear Vídeos de Procedimientos de Archivo

Aprovecha las herramientas impulsadas por AI de HeyGen para producir rápidamente guías de vídeo claras y estandarizadas para tus flujos de trabajo de archivo, asegurando la preservación a largo plazo.

1
Step 1
Prepara Tu Guion
Comienza escribiendo un guion detallado que describa cada paso de tus vídeos de procedimientos de archivo. Con HeyGen, simplemente pega tu texto, y nuestra AI lo convertirá en un vídeo profesional sin esfuerzo usando texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Elige Tu Avatar AI
Selecciona un avatar AI que mejor represente tu marca o un presentador apropiado para tus Vídeos de Formación AI. Nuestra diversa gama de avatares AI da vida a tu guion con una entrega natural.
3
Step 3
Mejora los Detalles del Vídeo
Añade elementos cruciales como texto en pantalla, visuales y subtítulos generados automáticamente para aclarar pasos complejos y asegurar la accesibilidad. Esto mejora el valor instructivo de tu vídeo digital.
4
Step 4
Exporta para Archivo
Finaliza tu vídeo y utiliza las opciones de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para generar archivos de alta calidad. Asegúrate de que tus vídeos de procedimientos de archivo estén listos para la preservación a largo plazo y la fácil integración en tus soluciones de almacenamiento.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Procedimientos de Archivo Complejos

Explica claramente flujos de trabajo y pasos de archivo intrincados a través de vídeos generados por AI, mejorando la comprensión en los equipos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos de procedimientos de archivo?

Las herramientas impulsadas por AI de HeyGen simplifican la creación de vídeos de procedimientos de archivo completos transformando guiones de texto en contenido atractivo con avatares de AI y voces en off. Esto asegura una guía consistente y de alta calidad para tus flujos de trabajo de archivo.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para mejorar la formación en archivo de vídeo digital?

HeyGen te permite incorporar detalles esenciales de metadatos y controles de marca directamente en tus Vídeos de Formación AI, asegurando claridad y consistencia para flujos de trabajo complejos de archivo de vídeo digital. También puedes añadir subtítulos para accesibilidad.

¿HeyGen apoya estrategias eficientes de preservación a largo plazo para el archivo de vídeos?

Aunque HeyGen se centra en la creación de vídeos, su salida puede integrarse sin problemas en tus estrategias existentes de archivo y copia de seguridad de vídeos, apoyando los esfuerzos de preservación a largo plazo. La eficiencia de la plataforma permite una producción rápida de nuevas actualizaciones de procedimientos a medida que evolucionan las soluciones de almacenamiento.

¿Es fácil crear 'cómo archivar vídeos' usando la plataforma de HeyGen?

Absolutamente. El Generador de Texto a Vídeo Gratuito de HeyGen y su interfaz fácil de usar hacen que sea sencillo producir 'cómo archivar vídeos' usando un Portavoz AI. Puedes aprovechar las plantillas y escenas para guiar rápidamente a los usuarios a través de tareas de archivo complejas.

