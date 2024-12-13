Crea Vídeos de Introducción a la Aplicación que Involucren a los Usuarios

Impulsa la activación y retención de usuarios con vídeos atractivos. Crea guías efectivas dentro de la aplicación usando los avatares de IA de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un microvídeo conciso de 30 segundos dirigido a usuarios existentes que exploran nuevas funciones, funcionando como una guía interactiva. Emplea un estilo visual limpio y paso a paso con explicaciones claras de Texto a vídeo desde el guion para demostrar una función clave de la aplicación.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo profesional de introducción a SaaS de 60 segundos dirigido a usuarios empresariales que evalúan un nuevo producto, destacando su propuesta de valor principal. Utiliza avatares de IA en un estilo de presentación elegante para explicar beneficios complejos y cómo lograrlos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un tutorial en vídeo de 25 segundos que aborde una pregunta común de los usuarios o un consejo de solución de problemas dentro de la aplicación. El estilo visual y de audio debe ser calmado y tranquilizador, utilizando eficazmente Subtítulos/captions para asegurar claridad y accesibilidad para todos los usuarios.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Introducción a la Aplicación

Crea fácilmente vídeos de introducción a la aplicación atractivos con herramientas impulsadas por IA para guiar a nuevos usuarios y aumentar la activación, simplificando características complejas.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Comienza redactando tu guion. Nuestra función de "Texto a vídeo desde guion" te permite transformar tu texto en escenas atractivas sin esfuerzo, haciendo que la creación de tus "vídeos de introducción" sea fluida.
2
Step 2
Elige tu Avatar de IA
Mejora tu vídeo con un toque profesional. "Elige" entre una amplia gama de "avatares de IA" para presentar tu contenido, proporcionando un rostro amigable que guíe a los usuarios a través de las características de tu aplicación.
3
Step 3
Aplica tu Marca y Voz
Personaliza tu vídeo con la identidad de tu marca. "Aplica" tu logo y colores de marca usando "Controles de branding (logo, colores)" para hacer que tus "vídeos atractivos" sean instantáneamente reconocibles y profesionales.
4
Step 4
Exporta y Despliega
Una vez perfeccionado, "Exporta" tu vídeo en varios formatos y resoluciones usando nuestra función de "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones". Ofrece instrucciones claras y concisas para impulsar la "activación de usuarios" de manera efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Rápidamente Vídeos de Introducción de Alta Calidad

Genera rápidamente vídeos de introducción a la aplicación profesionales e impulsados por IA, agilizando tu proceso de creación de contenido y acelerando el tiempo de valor para el usuario.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de introducción a la aplicación atractivos?

HeyGen te permite crear fácilmente vídeos de introducción a la aplicación atractivos. Con sus herramientas impulsadas por IA y el Generador de Texto a Vídeo Gratuito, puedes transformar guiones en microvídeos profesionales rápidamente, agilizando tu proceso de introducción a la aplicación.

¿Puede HeyGen usar Avatares de IA y actores de voz para vídeos de introducción al cliente?

Sí, HeyGen te permite incorporar Avatares de IA realistas y Actores de Voz de IA en tus vídeos de introducción al cliente. Esta capacidad ayuda a ofrecer tutoriales personalizados y consistentes basados en vídeo a nuevos usuarios, mejorando su experiencia de aprendizaje.

¿Cómo mejoran las herramientas de HeyGen la activación de usuarios a través de tutoriales basados en vídeo?

La herramienta de creación de vídeos de HeyGen mejora significativamente la activación de usuarios al permitir guías interactivas y vídeos de introducción dinámicos. Sus características como el generador de subtítulos de IA aseguran que tu contenido sea accesible y efectivo, llevando a un mejor compromiso del usuario.

¿Qué opciones de branding ofrece HeyGen para vídeos de introducción a SaaS?

HeyGen proporciona controles de branding robustos para tus vídeos de introducción a SaaS, permitiéndote mantener la consistencia de la marca. Puedes integrar fácilmente tu logo, colores de marca y usar plantillas personalizables para hacer que tus vídeos de introducción sean únicos.

