Crea Vídeos Explicativos con IA: Rápido, Fácil y Profesional

Crea vídeos explicativos de aplicaciones profesionales rápidamente usando plantillas y escenas personalizables.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Visualiza un útil vídeo explicativo de 60 segundos destinado a usuarios primerizos, simplificando el a menudo complicado proceso de incorporación de tu aplicación. El estilo visual exige claridad y accesibilidad, utilizando plantillas de vídeo explicativo preconstruidas y animaciones suaves para guiar visualmente a los usuarios. Mejora la comprensión con los subtítulos automáticos de HeyGen y accede a una diversa biblioteca de medios/soporte de stock para obtener visuales de fondo relevantes y calmantes, haciendo que cada paso sea intuitivo.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un conciso vídeo explicativo animado de 30 segundos dirigido a empresarios ocupados y propietarios de pequeñas empresas, destacando eficazmente la propuesta de valor central de tu aplicación y las ganancias de eficiencia. Este vídeo requiere un estilo rápido y visualmente rico con gráficos audaces y una locución animada, que puedes generar fácilmente usando la función de texto a vídeo de HeyGen. Optimiza su alcance en varias plataformas digitales aprovechando las capacidades de redimensionamiento y exportación de aspecto de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un poderoso vídeo explicativo de 50 segundos dirigido a responsables de decisiones empresariales y profesionales de TI, presentando con confianza la superior seguridad y escalabilidad de tu aplicación. La presentación visual debe ser autoritaria y sofisticada, integrando visualizaciones de datos con un avatar de IA profesional que entregue ideas clave. Utiliza la generación de locuciones de HeyGen para crear una narración creíble y tranquilizadora, posicionando efectivamente tu aplicación como la solución principal para necesidades organizacionales complejas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos Explicativos de Aplicaciones

Crea fácilmente vídeos explicativos de aplicaciones atractivos que destaquen las características y beneficios únicos de tu producto, incluso sin experiencia previa en edición.

1
Step 1
Elige Tu Plantilla y Guion
Comienza seleccionando entre una amplia gama de plantillas de vídeo explicativo diseñadas para aplicaciones. Luego, introduce tu guion o deja que la IA te ayude a crear uno.
2
Step 2
Añade Visuales Atractivos y Voz
Da vida a tu guion añadiendo visuales dinámicos y generando locuciones profesionales. Utiliza el generador de voz de IA para una narración clara y atractiva.
3
Step 3
Refina con Elementos de Marca
Asegúrate de que tu vídeo explicativo de la aplicación se alinee con tu marca aplicando fuentes, logotipos y paletas de colores personalizadas. Esto mantiene una apariencia y sensación consistentes.
4
Step 4
Exporta y Comparte en Varias Plataformas
Finaliza tu vídeo explicativo de la aplicación y expórtalo en varios formatos de aspecto, listo para compartir sin problemas en redes sociales y otros canales digitales.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Incorporación y Capacitación de Usuarios

Mejora la incorporación de aplicaciones y la comprensión del usuario creando guías y tutoriales claros y concisos con IA.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puedo crear un vídeo explicativo atractivo con HeyGen sin habilidades de diseño?

HeyGen simplifica la creación de vídeos explicativos atractivos, incluso para principiantes. Puedes usar herramientas intuitivas de arrastrar y soltar, plantillas de vídeo explicativo prediseñadas y avatares de IA para dar vida a tu guion sin necesidad de experiencia en diseño.

¿Qué características de IA ofrece HeyGen para vídeos explicativos animados?

HeyGen potencia tus vídeos explicativos animados con potentes características de IA, incluyendo avatares de IA realistas y un avanzado generador de voz de IA para locuciones atractivas. Estas herramientas ayudan a transformar tu guion en visuales dinámicos y audio envolvente, mejorando tu producción creativa general.

¿Puedo personalizar los visuales y la marca de mis vídeos explicativos en HeyGen?

Absolutamente, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para asegurar que tus vídeos explicativos se alineen con tu marca. Utiliza el editor de vídeo integrado para incorporar tus fuentes, logotipos y paletas de colores personalizadas, aprovechando una diversa biblioteca visual para mantener la consistencia de la marca.

¿Qué tan rápido puede HeyGen ayudarme a crear y compartir vídeos explicativos?

HeyGen agiliza el proceso, permitiéndote crear vídeos explicativos rápidamente a partir de tu guion. Con características como la generación de texto a vídeo y subtítulos automáticos, puedes producir contenido de alta calidad de manera eficiente y compartirlo en varias plataformas, incluidas las redes sociales, en mucho menos tiempo.

