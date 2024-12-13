Crea Vídeos de Incorporación de API con Automatización AI
Entrega vídeos de incorporación personalizados y reduce costos utilizando los avatares de AI de HeyGen para contenido atractivo y automatizado.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo convincente de 30 segundos dirigido a gestores de éxito del cliente o profesionales de marketing, destacando el poder de los vídeos de incorporación personalizados. Esta pieza debe presentar avatares de AI diversos y amigables en entornos cálidos y acogedores, utilizando los avatares de AI de HeyGen y la generación de voz en off para transmitir un mensaje natural y empático que resuene directamente con los nuevos usuarios.
Desarrolla un vídeo perspicaz de 60 segundos para arquitectos de software empresarial o especialistas en integración, explicando cómo la API de generación de vídeos y las plantillas dinámicas pueden revolucionar sus procesos de incorporación. Emplea un estilo visual profesional y sofisticado con animaciones elegantes que demuestren el flujo de datos y las llamadas API, complementado por una voz en off autoritaria y subtítulos claros generados por HeyGen para claridad técnica.
Produce un vídeo atractivo de 50 segundos para profesionales de RRHH o gestores de L&D, enfatizando la eficiencia y rentabilidad de los vídeos de incorporación modernos para nuevos empleados, ayudando en última instancia a reducir costos. El estilo visual debe ser informativo y alentador, representando diversas escenas de nuevos empleados aprendiendo con éxito, aprovechando la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y la redimensión y exportación de relación de aspecto flexible para adaptarse a varios canales de comunicación interna.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso de Incorporación con AI.
Mejora la retención y comprensión del usuario creando rápidamente vídeos de incorporación dinámicos impulsados por AI.
Escala la Incorporación Global con AI.
Produce rápidamente contenido de incorporación diverso para una audiencia global, ampliando tu alcance y eficiencia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de incorporación personalizados?
HeyGen te permite crear vídeos de incorporación altamente personalizados utilizando avatares de AI avanzados y plantillas dinámicas. Esto te permite adaptar mensajes tanto para la incorporación de clientes como de empleados a gran escala, asegurando una experiencia consistente y atractiva.
¿Ofrece HeyGen una API de Generación de Vídeos para la incorporación automatizada?
Sí, HeyGen proporciona una robusta API de Generación de Vídeos diseñada para integrarse perfectamente en tus sistemas existentes, permitiéndote crear vídeos de incorporación de API de manera programática. Esta capacidad facilita un flujo de trabajo automatizado para generar contenido de vídeo personalizado a gran escala sin intervención manual.
¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para la creación profesional de vídeos?
HeyGen es una herramienta integral de creación de vídeos que ofrece características como avatares de AI realistas, integración avanzada de texto a voz y soporte multilingüe. Estas capacidades te permiten producir vídeos de formación profesional y vídeos de demostración de productos de manera eficiente.
¿Es HeyGen una plataforma sin código para generar vídeos?
Absolutamente, HeyGen está diseñada como una plataforma sin código y fácil de usar, lo que la hace accesible para que cualquiera pueda generar vídeos de alta calidad sin necesidad de conocimientos técnicos. Esto reduce significativamente el tiempo y esfuerzo asociados con la producción de contenido atractivo como vídeos de incorporación y materiales de marketing a través de plantillas dinámicas intuitivas.