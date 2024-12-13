Crea Vídeos de Incorporación de API con Automatización AI

Entrega vídeos de incorporación personalizados y reduce costos utilizando los avatares de AI de HeyGen para contenido atractivo y automatizado.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo convincente de 30 segundos dirigido a gestores de éxito del cliente o profesionales de marketing, destacando el poder de los vídeos de incorporación personalizados. Esta pieza debe presentar avatares de AI diversos y amigables en entornos cálidos y acogedores, utilizando los avatares de AI de HeyGen y la generación de voz en off para transmitir un mensaje natural y empático que resuene directamente con los nuevos usuarios.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo perspicaz de 60 segundos para arquitectos de software empresarial o especialistas en integración, explicando cómo la API de generación de vídeos y las plantillas dinámicas pueden revolucionar sus procesos de incorporación. Emplea un estilo visual profesional y sofisticado con animaciones elegantes que demuestren el flujo de datos y las llamadas API, complementado por una voz en off autoritaria y subtítulos claros generados por HeyGen para claridad técnica.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo atractivo de 50 segundos para profesionales de RRHH o gestores de L&D, enfatizando la eficiencia y rentabilidad de los vídeos de incorporación modernos para nuevos empleados, ayudando en última instancia a reducir costos. El estilo visual debe ser informativo y alentador, representando diversas escenas de nuevos empleados aprendiendo con éxito, aprovechando la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y la redimensión y exportación de relación de aspecto flexible para adaptarse a varios canales de comunicación interna.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Incorporación de API

Crea eficientemente vídeos de incorporación de API personalizados que involucren a los usuarios desde el primer día. Aprovecha la AI para agilizar la producción y entregar instrucciones dinámicas y claras a gran escala.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Incorporación
Escribe tu contenido de incorporación de API, luego utiliza la capacidad de **Texto a vídeo de HeyGen** para convertirlo automáticamente en un borrador de vídeo con instrucciones claras.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador
Mejora el compromiso eligiendo de una diversa biblioteca de **avatares de AI** para ser tu presentador, haciendo que tus vídeos de incorporación personalizados sean más cercanos.
3
Step 3
Aplica Integración Dinámica
Utiliza la **API de generación de vídeos de HeyGen** para conectarte con tus plataformas existentes, permitiendo la entrega automatizada de contenido personalizado para cada usuario.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Finaliza tu vídeo con **controles de marca (logo, colores)**, luego expórtalo. Integra con tus herramientas para un **flujo de trabajo automatizado** que entregue contenido personalizado precisamente cuando se necesite.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Acelera la Producción de Vídeos de Incorporación

Produce rápidamente vídeos de incorporación personalizados de alta calidad utilizando AI, reduciendo significativamente el tiempo de creación.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de incorporación personalizados?

HeyGen te permite crear vídeos de incorporación altamente personalizados utilizando avatares de AI avanzados y plantillas dinámicas. Esto te permite adaptar mensajes tanto para la incorporación de clientes como de empleados a gran escala, asegurando una experiencia consistente y atractiva.

¿Ofrece HeyGen una API de Generación de Vídeos para la incorporación automatizada?

Sí, HeyGen proporciona una robusta API de Generación de Vídeos diseñada para integrarse perfectamente en tus sistemas existentes, permitiéndote crear vídeos de incorporación de API de manera programática. Esta capacidad facilita un flujo de trabajo automatizado para generar contenido de vídeo personalizado a gran escala sin intervención manual.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para la creación profesional de vídeos?

HeyGen es una herramienta integral de creación de vídeos que ofrece características como avatares de AI realistas, integración avanzada de texto a voz y soporte multilingüe. Estas capacidades te permiten producir vídeos de formación profesional y vídeos de demostración de productos de manera eficiente.

¿Es HeyGen una plataforma sin código para generar vídeos?

Absolutamente, HeyGen está diseñada como una plataforma sin código y fácil de usar, lo que la hace accesible para que cualquiera pueda generar vídeos de alta calidad sin necesidad de conocimientos técnicos. Esto reduce significativamente el tiempo y esfuerzo asociados con la producción de contenido atractivo como vídeos de incorporación y materiales de marketing a través de plantillas dinámicas intuitivas.

