Desarrolla un segmento dinámico de microaprendizaje de 45 segundos para oficiales de cumplimiento experimentados, ilustrando un escenario específico de lavado de dinero y identificando actividades sospechosas. Emplea visuales vívidos y un estilo de audio serio e informativo, mejorado por la generación de voz en off de HeyGen y subtítulos/captions nítidos para asegurar que cada detalle sea fácilmente comprendido.
Produce un vídeo autoritario e impactante de 90 segundos dirigido a la alta dirección y partes interesadas, enfatizando la importancia crítica de una formación robusta en cumplimiento de AML. Diseña un estilo visual sofisticado utilizando las plantillas de vídeo personalizables de HeyGen y recurre a su biblioteca de medios/soporte de stock para imágenes convincentes, transmitiendo las graves consecuencias del incumplimiento.
Genera un vídeo de actualización conciso de 30 segundos para todos los empleados, explicando un cambio reciente en las regulaciones de AML con claridad y un estilo de audio directo e informativo. Utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para asegurar una visualización óptima en varias plataformas e incorpora avatares de AI para una difusión rápida y rentable de la formación digital vital en AML.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Escala la Formación en Cumplimiento de AML.
Genera numerosos vídeos de formación en AML de manera eficiente, alcanzando una audiencia más amplia de empleados a nivel global para asegurar un cumplimiento generalizado.
Mejora el Compromiso y la Retención del Aprendiz.
Produce vídeos de formación en AML dinámicos e interactivos utilizando avatares de AI y voces en off que cautivan a los aprendices y mejoran la retención del conocimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación en AML atractivos?
HeyGen actúa como un avanzado Creador de Vídeos de Formación en Anti Lavado de Dinero con AI, utilizando plantillas de vídeo personalizables, avatares de AI y capacidades de texto a vídeo desde el guion. Este motor creativo te permite generar vídeos atractivos de manera eficiente, mejorando significativamente el compromiso del aprendiz para tu formación en cumplimiento de AML.
¿Puedo personalizar el aspecto y la sensación de mis vídeos de formación en cumplimiento de AML con HeyGen?
Absolutamente. HeyGen proporciona plantillas de vídeo personalizables y controles de marca, permitiéndote crear vídeos de formación digital en AML con un estilo visual elegante y moderno. Puedes adaptar cada aspecto para asegurar que tu formación en cumplimiento de AML se alinee perfectamente con la marca de tu organización.
¿Qué hace de HeyGen una herramienta eficiente para crear vídeos de formación en AML?
HeyGen ofrece una plataforma de generación de vídeos de extremo a extremo, agilizando el proceso desde el guion hasta el vídeo final. Con una funcionalidad de texto a vídeo desde el guion sin fisuras y una voz en off de AI natural, puedes producir rápidamente vídeos de formación en AML de alta calidad, convirtiéndolo en una solución rentable para una formación en cumplimiento regulatorio robusta.
¿HeyGen soporta características avanzadas para temas complejos de AML y un mayor alcance?
Sí, HeyGen aprovecha herramientas avanzadas de creación de vídeos impulsadas por AI, incluyendo avatares de AI realistas y voz en off de AI multilingüe para hacer que las regulaciones complejas de AML sean digeribles y memorables. Además, características como subtítulos/captions automáticos aseguran una mayor accesibilidad para tu formación digital en AML, aclarando regulaciones complejas de AML.