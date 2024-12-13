Crea Vídeos de Formación Contra el Acoso Laboral Sin Esfuerzo

Diseña vídeos de formación profesional contra el acoso con facilidad, aprovechando plantillas y escenas personalizables para cumplir con los requisitos legales de manera eficiente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de microaprendizaje de 45 segundos dirigido a todos los empleados, empleando visuales atractivos y diversos avatares de IA para demostrar cómo fomentar un entorno inclusivo. El audio debe ser amigable y accesible, haciendo un excelente uso de los avatares de IA de HeyGen para transmitir mensajes impactantes y relevantes.
Prompt de Ejemplo 2
Tu tarea es desarrollar un vídeo de formación integral de 1,5 minutos sobre acoso laboral para gerentes y profesionales de RRHH, representando escenarios del mundo real con un estilo visual empático. Asegura la accesibilidad y claridad para temas complejos mediante subtítulos automáticos, vitales para entender y cumplir con los requisitos legales.
Prompt de Ejemplo 3
Concibe un vídeo recordatorio conciso de 30 segundos sobre el acoso para equipos remotos y nuevos empleados, con visuales nítidos y permitiendo locuciones multilingües para salvar brechas geográficas y lingüísticas. Utiliza la generación de locuciones de HeyGen para producir opciones vocales diversas para una formación remota efectiva.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Formación Contra el Acoso Laboral

Aprovecha la IA para producir vídeos de formación contra el acoso atractivos y conformes para tu equipo de RRHH con facilidad, asegurando un entorno inclusivo.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Escribe tu Guion
Elige entre plantillas de vídeo personalizables diseñadas para crear vídeos de formación contra el acoso efectivos, o pega tu guion existente directamente en el editor de Texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Elige tu Avatar de IA y Voz
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para transmitir tu mensaje. Personaliza su apariencia y elige una voz que se alinee con tu marca, haciendo que tu formación sea relevante e impactante.
3
Step 3
Integra Visuales y Refina Detalles
Mejora tu mensaje integrando visuales poderosos usando nuestra biblioteca de medios/soporte de stock para crear contenido verdaderamente atractivo. Añade elementos de branding y subtítulos para asegurar claridad y accesibilidad para todos los empleados.
4
Step 4
Finaliza y Distribuye Efectivamente
Una vez que tu vídeo esté completo, utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para optimizarlo para cualquier plataforma. Comparte fácilmente con tu equipo de RRHH o intégralo en tu LMS para asegurar un amplio alcance y cumplimiento.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica la Educación Compleja de RRHH

Transforma políticas complejas de acoso en contenido de vídeo claro y digerible, haciendo que la educación vital de RRHH sea accesible y fácil de entender para todos los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación contra el acoso?

HeyGen utiliza tecnología avanzada de generador de vídeos de IA y avatares de IA realistas para transformar guiones de texto en vídeos de formación contra el acoso atractivos. Este enfoque de texto a vídeo con IA agiliza significativamente la producción de contenido para tu equipo de RRHH, asegurando material de alta calidad enfocado en el cumplimiento.

¿Puedo personalizar la apariencia y el branding de mis vídeos de formación sobre acoso laboral?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece plantillas de vídeo personalizables y amplios controles de branding, permitiéndote integrar el logo, colores y medios de tu empresa sin esfuerzo. Esto asegura que tus vídeos de formación sobre acoso laboral mantengan la consistencia de la marca mientras entregan contenido atractivo.

¿Cómo puede HeyGen apoyar la formación en cumplimiento contra el acoso multilingüe y accesible?

HeyGen proporciona robustas locuciones multilingües y subtítulos automáticos, permitiéndote crear vídeos de formación contra el acoso que satisfacen diversas necesidades lingüísticas y requisitos de accesibilidad. Esto asegura que tus esfuerzos de cumplimiento, alineados con los requisitos legales, alcancen efectivamente a una audiencia más amplia, incluyendo aquellos en escenarios de formación remota.

¿Es HeyGen compatible con los sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) existentes para la distribución de formación?

Sí, los vídeos generados con HeyGen son fácilmente exportables en varios formatos y relaciones de aspecto, asegurando una compatibilidad perfecta con la mayoría de los LMS/LXP y plataformas de formación remota existentes. Esta característica proporciona máxima facilidad de uso y distribución eficiente para tus herramientas potenciadas por IA.

