Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo de 2 minutos basado en escenarios dirigido a todos los empleados para refrescar el reconocimiento de formas sutiles de acoso sexual. El vídeo necesita un estilo visual realista y atractivo, utilizando diversos avatares de AI de HeyGen para demostrar varias situaciones, acompañado de un tono de audio accesible pero firme, haciendo que el contenido sea altamente relatable e impactante para la formación en cumplimiento.
Desarrolla un vídeo explicativo de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas y líderes de equipo, enfatizando la importancia crítica de un entorno libre de acoso. Este encargo requiere un estilo visual directo y empoderador, empleando plantillas y escenas vibrantes disponibles en HeyGen para resaltar responsabilidades clave y fomentar una cultura inclusiva, funcionando efectivamente como una guía rápida para generar contenido atractivo.
Crea un vídeo informativo de 1 minuto para equipos remotos, abordando específicamente el acoso en canales de comunicación virtual. El estilo visual y de audio debe ser dinámico y accesible, incorporando ejemplos de pantalla compartida y una narrativa clara y sucinta derivada de un guion de vídeo bien estructurado, fácilmente producido a través de la función de texto a vídeo de HeyGen para asegurar un mensaje consistente en las fuerzas de trabajo distribuidas.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Amplía el Alcance de la Formación en Cumplimiento.
Produce y distribuye rápidamente vídeos esenciales de formación contra el acoso a una fuerza laboral global, asegurando un cumplimiento y comprensión generalizados.
Mejora el Compromiso en la Formación.
Utiliza AI para crear vídeos de formación sobre acoso atractivos e interactivos, aumentando significativamente el compromiso de los empleados y la retención de conocimientos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación contra el acoso efectivos para mi organización?
HeyGen es un generador de vídeos avanzado de AI que simplifica el proceso para crear vídeos contra el acoso que son atractivos e informativos. Puedes aprovechar nuestros avatares de AI y la tecnología de texto a voz para desarrollar contenido convincente para tu programa de formación de empleados.
¿Qué plantillas de vídeo personalizables ofrece HeyGen para la formación en cumplimiento?
HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas de vídeo personalizables diseñadas específicamente para la formación en cumplimiento, incluyendo módulos para vídeos de formación sobre acoso sexual. Estas plantillas pueden adaptarse fácilmente con tus visuales y marca personalizados para satisfacer las necesidades específicas de tu organización.
¿Pueden los avatares de AI de HeyGen transmitir temas sensibles como las políticas contra el acoso de manera efectiva?
Sí, los avatares de AI realistas de HeyGen y los presentadores de AI son ideales para transmitir contenido sensible, como las políticas contra el acoso, con profesionalismo y claridad consistentes. Esto asegura que tus iniciativas de formación remota transmitan un contenido atractivo y un mensaje claro.
¿Es fácil generar contenido de vídeo para comunicaciones internas con HeyGen?
Absolutamente, HeyGen funciona como un creador de vídeos en línea intuitivo, permitiéndote generar vídeos a partir de un simple guion de vídeo en minutos. Esto hace que crear comunicaciones internas profesionales y diversos materiales de formación sea increíblemente eficiente con nuestra tecnología de texto a voz.