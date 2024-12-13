Crea Vídeos de Formación en Anti-Discriminación: Simplifica el Cumplimiento

Impulsa el cumplimiento y fomenta un lugar de trabajo respetuoso con formación en anti-discriminación atractiva creada sin esfuerzo usando avatares de IA.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo convincente de 45 segundos basado en escenarios diseñado para todos los empleados, ilustrando vívidamente ejemplos de acoso laboral y los procedimientos correctos para reportarlo. El estilo visual debe ser realista pero sensible, utilizando animaciones sutiles para representar situaciones desafiantes, apoyado por una voz directa e informativa. Enfatiza la importancia de un contenido de formación legalmente conforme, fácilmente producido usando la función de texto a vídeo de HeyGen para asegurar un mensaje preciso.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo de 30 segundos para gerentes de RRHH y equipos de L&D, mostrando lo fácil que es crear vídeos de formación en seguridad contra el acoso. La estética debe ser moderna y dinámica, empleando colores vibrantes y texto conciso en pantalla, con un estilo de audio optimista y alentador. Destaca la eficiencia y flexibilidad de usar las Plantillas y escenas de HeyGen para personalizar materiales de formación rápidamente.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo motivacional de 50 segundos dirigido a líderes de equipo y gerentes, reforzando el papel crítico que juegan en fomentar una cultura laboral verdaderamente respetuosa. La presentación visual debe ser cálida y empática, incorporando metraje de archivo de alta calidad de equipos colaborativos, acompañado de una narración inspiradora y clara. Este vídeo de formación puede transmitir eficazmente ideas complejas a través de la generación de voz en off sin fisuras de HeyGen, asegurando un mensaje profesional y sincero.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Formación en Anti-Discriminación

Produce sin esfuerzo vídeos de formación en anti-discriminación impactantes y legalmente conformes para tus empleados usando herramientas impulsadas por IA y plantillas personalizables.

1
Step 1
Crea Tu Contenido de Formación
Comienza seleccionando una Plantilla de Vídeos de Formación en Anti-Discriminación o pega tu guion para generar automáticamente las escenas iniciales. Utiliza nuestras Plantillas y escenas personalizables para estructurar rápidamente tu mensaje.
2
Step 2
Elige Tu Presentador de IA
Mejora el compromiso seleccionando entre una amplia gama de avatares de IA para narrar tu formación. Estos presentadores realistas dan vida a tu contenido, haciéndolo más relatable para los empleados.
3
Step 3
Personaliza y Marca
Personaliza tu vídeo con el logotipo y los colores de tu organización usando nuestros controles de Branding. Esto asegura que tu formación en anti-acoso se alinee perfectamente con la identidad visual de tu empresa.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo y utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para prepararlo para cualquier plataforma. Entrega contenido de formación profesional y legalmente conforme que fomente una cultura laboral respetuosa.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Fomenta una Cultura Laboral Positiva

Produce vídeos inspiradores que promuevan la diversidad, equidad e inclusión, animando a los empleados a construir activamente un entorno laboral respetuoso y anti-discriminatorio.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación en anti-discriminación rápidamente?

HeyGen te permite crear rápidamente contenido de formación legalmente conforme, incluyendo vídeos de formación en anti-discriminación completos, transformando guiones en vídeos de formación atractivos impulsados por IA usando plantillas personalizables y avatares de IA. Esto agiliza la producción de formación esencial en cumplimiento laboral para los empleados.

¿Puedo personalizar los vídeos de formación en anti-acoso para mi lugar de trabajo específico?

Sí, HeyGen ofrece plantillas personalizables y avatares de IA, permitiéndote adaptar los Vídeos de Formación en Acoso Laboral a las necesidades específicas de tu organización y fomentar una cultura laboral respetuosa. Puedes incorporar fácilmente tu marca y escenarios únicos para una formación efectiva.

¿Qué papel juegan los avatares de IA en los vídeos de formación en seguridad contra el acoso?

Los avatares de IA de HeyGen dan vida a tus vídeos de formación en seguridad contra el acoso, entregando mensajes con voces en off y expresiones naturales. Esto crea contenido más atractivo para los empleados, asegurando que la información crítica sobre conducta en el lugar de trabajo se comunique efectivamente en tus vídeos de formación.

¿Es HeyGen adecuado para vídeos de cumplimiento laboral general más allá de la anti-discriminación?

Absolutamente. HeyGen es una plataforma de aprendizaje en línea ideal para producir una variedad de vídeos de formación en cumplimiento laboral general para empleados, incluyendo contenido de anti-acoso y cultura laboral respetuosa. Sus características apoyan la creación de soluciones de formación diversas y efectivas.

