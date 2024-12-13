Crea Vídeos de Formación Anti-Soborno para un Cumplimiento Inquebrantable
Optimiza tu formación sobre anti-soborno y corrupción con cursos de e-learning atractivos, generados fácilmente a partir de guiones usando el texto a vídeo de HeyGen.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo de formación integral de 2 minutos dirigido a gerentes de nivel medio y equipos de ventas que operan en mercados internacionales, ilustrando escenarios complejos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y la Ley de Soborno del Reino Unido. El vídeo debe emplear visuales realistas basados en escenarios, mejorados con avatares de AI de HeyGen para representar a varios personajes en situaciones de alto riesgo, entregado con una voz en off directa e informativa.
Desarrolla una animación de estilo infográfico de 1 minuto para todos los empleados, enfatizando el cumplimiento de controles internos y el uso adecuado del Centro de Políticas y el registro de regalos y hospitalidad. El estilo visual debe ser claro, con marca, y usar superposiciones de texto concisas con una voz en off alentadora y clara. Aprovecha la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para integrar fácilmente iconos y gráficos profesionales que refuercen los procesos clave.
Diseña una serie de vídeos de microaprendizaje de 45 segundos para empleados existentes, que sirvan como cursos de actualización sobre la toma de decisiones éticas y la prevención del soborno. La estética visual debe ser vibrante y dinámica, con transiciones rápidas y una voz en off animada y concisa. Emplea las plantillas y escenas de HeyGen para mantener la coherencia de la marca y acelerar la producción de estos módulos cortos e impactantes.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Crea Formación de Cumplimiento Extensiva.
Desarrolla rápidamente una amplia gama de cursos de e-learning sobre anti-soborno para educar eficientemente a tu fuerza laboral global.
Mejora el Compromiso en la Formación.
Utiliza vídeo potenciado por AI para aumentar significativamente la participación y retención en programas esenciales de formación sobre anti-soborno y corrupción.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo se pueden integrar los vídeos de formación de HeyGen con nuestro Sistema de Gestión de Aprendizaje existente?
HeyGen admite la exportación de vídeos de formación en varios formatos, incluidas opciones compatibles con Sistemas de Gestión de Aprendizaje conformes con SCORM. Esto permite una integración perfecta en tu infraestructura de formación en línea existente, convirtiéndolo en una solución de e-learning efectiva.
¿Qué controles técnicos ofrece HeyGen para la coherencia de marca y contenido?
HeyGen ofrece controles de marca robustos, que te permiten incorporar el logotipo y los colores de tu empresa en todos los vídeos de formación. También puedes utilizar sus funciones de generación de texto a vídeo y subtítulos para asegurar un mensaje coherente en todas tus opciones de cursos personalizados.
¿Facilita HeyGen la creación de contenido de cumplimiento para regulaciones como la Ley de Soborno del Reino Unido?
HeyGen te permite crear formación altamente específica sobre anti-soborno y corrupción convirtiendo tus guiones detallados en contenido de vídeo atractivo usando avatares de AI y generación de voz en off. Esto permite una articulación clara de los requisitos bajo leyes como la Ley de Soborno del Reino Unido o la FCPA, mejorando tu solución de cumplimiento general.
¿Puede HeyGen agilizar la producción de vídeos de microaprendizaje para la formación en cumplimiento?
Absolutamente. La plataforma intuitiva de HeyGen, con sus plantillas preconstruidas y capacidades de texto a vídeo, agiliza significativamente la creación de vídeos de microaprendizaje. Puedes transformar rápidamente guiones de formación en cumplimiento en cursos de e-learning atractivos con avatares de AI, haciendo que las actualizaciones de contenido frecuentes sean eficientes.