Crea Videos de Formación contra el Sesgo: Impulsa el Aprendizaje en D&I

Involucra a tu equipo en una formación vital sobre sesgos inconscientes creando videos dinámicos rápidamente con los avatares de AI de HeyGen.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un curso de microaprendizaje de 45 segundos sobre formación en diversidad, diseñado específicamente para todos los empleados, empleando una estética visual amigable y accesible y una voz en off alentadora. Utiliza las Plantillas y escenas de HeyGen para construir rápidamente un fondo relevante y su generación de Voz en off para un audio consistente y de alta calidad.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un video de formación en cumplimiento de 90 segundos que presente un escenario común de sesgo inconsciente, dirigido a empleados que requieren formación obligatoria. Adopta un estilo visual realista basado en escenarios con diálogos auténticos, asegurando accesibilidad al incorporar Subtítulos/captions de HeyGen para todo el contenido hablado y mejorando el realismo con elementos variados de la biblioteca de Medios/soporte de stock.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un video impactante de 30 segundos enfocado en crear videos de formación contra el sesgo para cultivar una cultura inclusiva entre gerentes y líderes de equipo. Este video debe presentar una presentación visual moderna de estilo infográfico con una narración clara y concisa, y estar listo para distribución multiplataforma utilizando la función de redimensionamiento de Aspecto y exportaciones de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Videos de Formación contra el Sesgo

Crea videos de formación contra el sesgo impactantes con facilidad. Aprovecha los avatares de AI y potentes características para construir una cultura inclusiva y ofrecer una Formación en Sesgos Inconscientes esencial.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu guion directamente en el editor. Nuestra capacidad de Texto a video desde guion generará automáticamente escenas y visuales iniciales para tus videos de formación contra el sesgo.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar y Voz
Elige entre una diversa selección de avatares de AI para presentar tu contenido. Estos avatares entregarán tu guion con voces de sonido natural, mejorando el compromiso para tu Formación en Sesgos Inconscientes.
3
Step 3
Añade Controles de Marca
Utiliza los controles de Marca para aplicar tus elementos de marca personalizados, como logotipos y colores de marca, asegurando que tus videos de formación se alineen perfectamente con la identidad de tu organización.
4
Step 4
Exporta Tu Video de Formación
Genera tus videos de formación finales, completos con subtítulos/captions generados automáticamente para mejorar la accesibilidad. Tu video terminado está listo para fomentar una cultura inclusiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Conceptos Complejos de Sesgo

Utiliza video potenciado por AI para simplificar y transmitir efectivamente temas de sesgo complejos o sensibles, mejorando la comprensión.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar en la creación de videos efectivos de formación contra el sesgo?

HeyGen permite a los equipos de L&D y RRHH producir videos de formación contra el sesgo de manera eficiente utilizando avatares de AI y tecnología de Texto a video. Esto agiliza la creación de contenido crucial para fomentar una cultura inclusiva dentro de las organizaciones.

¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar el contenido de formación en diversidad?

HeyGen proporciona un conjunto completo de características, incluyendo avatares de AI personalizables, diversas plantillas y escenas, y generación de Voz en off, ideales para desarrollar cursos de formación en diversidad y microaprendizaje impactantes. Los usuarios también pueden incorporar elementos de marca personalizados para mantener la consistencia.

¿Puede HeyGen simplificar la producción de materiales de formación sobre sesgos inconscientes?

Sí, HeyGen simplifica significativamente la producción de Formación en Sesgos Inconscientes a través de su plataforma de generación de video de extremo a extremo. Desde el guion hasta la pantalla, características como Subtítulos/captions y Texto a video hacen que los escenarios complejos de sesgos inconscientes sean fáciles de comunicar y entender.

¿Cómo apoya HeyGen la personalización de marca en videos de formación corporativa?

HeyGen permite a las organizaciones integrar elementos de marca personalizados, como logotipos y colores de marca, directamente en sus videos de formación. Esto asegura que todos los videos de formación en cumplimiento y contra el sesgo se alineen perfectamente con la identidad y las directrices visuales de la empresa.

