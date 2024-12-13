Crear Vídeos de Planificación Anual: Más Inteligente, Más Rápido, Mejor

Aprovecha el Texto a vídeo desde guion para convertir tus planes anuales en vídeos atractivos y profesionales para la planificación empresarial.

429/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo conciso de 45 segundos dirigido a inversores y partes interesadas clave, delineando los pilares estratégicos de la planificación empresarial del próximo año. El estilo visual debe ser elegante y profesional, utilizando las "Plantillas y escenas" de HeyGen para un aspecto pulido e incorporando metraje relevante de la biblioteca de medios para ilustrar tendencias de mercado y oportunidades de crecimiento, todo ello acompañado de una pista de audio sofisticada e informativa.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vibrante vídeo de 30 segundos para redes sociales que resuma los tres principales objetivos anuales para audiencias externas, como clientes y potenciales clientes. Esta creación de vídeo debe ser rápida, con animaciones de texto audaces y música de fondo impactante, aprovechando la función "Texto a vídeo desde guion" para una generación rápida de contenido e incluyendo "Subtítulos/captions" para una mayor accesibilidad, asegurando un amplio alcance y un mensaje claro.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo informativo de 75 segundos para la alta dirección, detallando los objetivos departamentales específicos dentro de la iniciativa general de "crear vídeos de planificación anual". El vídeo debe adoptar un estilo visual claro y corporativo con mínimas distracciones, presentando un avatar de IA que exponga puntos de datos y estrategias clave. Asegúrate de que la exportación final esté optimizada para varias plataformas utilizando "Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto", manteniendo un tono profesional y serio a través de una voz en off medida.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Planificación Anual

Transforma sin esfuerzo tus objetivos de planificación anual en vídeos atractivos y convincentes usando nuestro generador de vídeos de IA, asegurando claridad e impacto en todo tu equipo.

1
Step 1
Pega Tu Guion o Elige una Plantilla
Comienza pegando tu contenido de planificación anual en nuestro editor de Texto a vídeo desde guion, o selecciona una plantilla prediseñada de nuestra biblioteca para iniciar la creación de tu vídeo.
2
Step 2
Añade Visuales y Avatares de IA
Mejora tu mensaje seleccionando avatares de IA profesionales para presentar tus planes y añade medios de archivo relevantes de nuestra biblioteca para representar visualmente datos y objetivos clave.
3
Step 3
Aplica Tu Marca
Integra la identidad de tu empresa utilizando los Controles de marca para personalizar colores, fuentes y añadir tu logo, asegurando que tus vídeos de planificación anual se alineen perfectamente con tu imagen corporativa.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de planificación anual añadiendo subtítulos/captions automáticos, luego exporta fácilmente tu vídeo en varias opciones de Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto para su distribución en todos tus canales de comunicación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica las Explicaciones Estratégicas

.

Produce rápidamente vídeos claros y concisos para explicar planes anuales complejos, nuevas políticas o cambios de procedimiento a toda tu organización.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de planificación anual atractivos?

HeyGen te permite "crear vídeos de planificación anual" que son realmente "atractivos" de manera sencilla. Utiliza nuestras "Plantillas y escenas" y herramientas impulsadas por IA para transformar tu contenido de "planificación empresarial" en presentaciones dinámicas y profesionales, reduciendo significativamente el tiempo de "producción de vídeo" tradicional.

¿Qué papel juegan los avatares de IA en la creación de vídeos con HeyGen?

Los "avatares de IA" son centrales en el "generador de vídeos de IA" de HeyGen, permitiéndote presentar tus "vídeos de planificación anual" con presentadores digitales realistas y expresivos. Esta función permite una conversión eficiente de "texto a vídeo desde guion", dando vida a tus mensajes sin la necesidad de filmación tradicional.

¿Puedo personalizar el aspecto y la sensación de mis vídeos corporativos de planificación anual?

Absolutamente. HeyGen ofrece robustos "Controles de marca" para asegurar que tus "vídeos corporativos" se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa. Puedes incorporar fácilmente tu logo, colores de marca y usar varias "Plantillas y escenas" para mantener una estética consistente y profesional en toda tu "creación de vídeos".

¿Cómo simplifica HeyGen la producción de vídeos a partir de un guion?

HeyGen revoluciona la "producción de vídeos" permitiendo una conversión fluida de "texto a vídeo desde guion". Simplemente introduce tu texto, y nuestro "editor de arrastrar y soltar" combinado con las funciones de "Generación de voz en off" y "Subtítulos/captions" genera rápidamente un vídeo pulido, haciendo el proceso increíblemente eficiente para cualquier "vídeo explicativo" o contenido de formación.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo