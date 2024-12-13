HeyGen revoluciona la "producción de vídeos" permitiendo una conversión fluida de "texto a vídeo desde guion". Simplemente introduce tu texto, y nuestro "editor de arrastrar y soltar" combinado con las funciones de "Generación de voz en off" y "Subtítulos/captions" genera rápidamente un vídeo pulido, haciendo el proceso increíblemente eficiente para cualquier "vídeo explicativo" o contenido de formación.