Absolutamente, los gerentes de servicios de alimentos y los equipos de recursos humanos pueden aprovechar HeyGen para desarrollar Plantillas de Concienciación sobre Alergias efectivas y contenido de formación. Las plantillas prediseñadas de HeyGen apoyan la creación de vídeos de instrucciones vitales que cumplen con los estándares de cumplimiento y seguridad, mejorando la concienciación general sobre alergias.