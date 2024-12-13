HeyGen mejora la gestión de alertas de vídeo proporcionando una plataforma centralizada para crear y personalizar mensajes de vídeo para la comunicación interna. Sus capacidades, que incluyen una rica biblioteca de medios y funcionalidad de texto a vídeo, aseguran que puedas enviar mensajes de vídeo que sean tanto informativos como atractivos para tu equipo de manera eficiente.