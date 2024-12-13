Para asegurar una formación en vídeo efectiva, HeyGen proporciona características robustas como generación de voz en off por IA y subtítulos automáticos, haciendo accesible la información crítica sobre temas como la evitación de colisiones o la gestión de combustible. Sus opciones de redimensionamiento de aspecto y exportación aseguran que tus vídeos de seguridad estén optimizados para cualquier plataforma.