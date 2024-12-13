Crear Vídeos de Seguridad ante Tiradores Activos para la Seguridad en el Lugar de Trabajo

Equipa a tus empleados con formación crítica de supervivencia, asegurando la seguridad en el lugar de trabajo a través de vídeos dinámicos creados con avatares de IA.

435/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un anuncio de seguridad pública convincente de 45 segundos que describa las rutas de escape de emergencia y la importancia de la acción inmediata. Este vídeo está dirigido a miembros de la comunidad, empleando visuales dinámicos con gráficos animados y un tono de audio urgente pero informativo, aprovechando los avatares de IA de HeyGen para presentar la información crítica de manera clara y efectiva.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una guía concisa de 30 segundos para el público en general sobre los pasos inmediatos a seguir durante una situación de tirador activo, enfatizando llamar al "112" lo más rápido y seguro posible. El vídeo debe ser rápido e impactante, utilizando un lenguaje directo y subtítulos/captions prominentes generados por HeyGen para una máxima comprensión en una crisis.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un módulo de formación informativo de 90 segundos para socorristas y personal capacitado, detallando técnicas esenciales de primeros auxilios como "detener la hemorragia" en un escenario de emergencia. El estilo visual y de audio debe ser una demostración paso a paso con una voz autoritaria, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para estructurar la información compleja de manera clara y profesional.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Seguridad ante Tiradores Activos

Empodera a tus empleados y mejora la seguridad en el lugar de trabajo con vídeos de formación sobre tiradores activos claros y atractivos. Comunica efectivamente estrategias de supervivencia como Correr, Esconderse, Luchar.

1
Step 1
Redacta tu Contenido para la Generación de Vídeo
Elabora un guion completo que describa protocolos de seguridad cruciales como "Correr, Esconderse, Luchar" y acciones para una "situación de tirador activo". Usa la función de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para transformar rápidamente tu guion detallado en un borrador de vídeo editable.
2
Step 2
Selecciona un Instructor Avatar de IA
Elige un "avatar de IA" profesional para que sirva como tu instructor dedicado, asegurando una entrega consistente y autoritaria de información crítica de "seguridad" a tus "empleados".
3
Step 3
Genera una Voz en Off Clara
Crea una "generación de voz en off" que suene natural para todo tu guion, asegurando una comunicación clara y concisa. Incorpora visuales relevantes y la marca de la empresa para reforzar los mensajes clave para la "seguridad" en el "lugar de trabajo".
4
Step 4
Añade Subtítulos y Exporta el Vídeo Final
Asegura la accesibilidad y claridad añadiendo "Subtítulos/captions" a tu vídeo. Revisa el contenido para verificar su precisión y exporta el vídeo final de seguridad ante tiradores activos para su distribución, mejorando la conciencia de "Seguridad Pública".

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Protocolos de Seguridad Críticos

.

Utiliza contenido generado por IA para comunicar claramente directrices complejas de seguridad ante tiradores activos, asegurando que todo el personal entienda y pueda ejecutar procedimientos vitales.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos de seguridad ante tiradores activos?

HeyGen permite a las organizaciones crear eficientemente vídeos profesionales de seguridad ante tiradores activos para la formación en el lugar de trabajo. Utilizando avatares de IA y capacidades de texto a vídeo, puedes transformar rápidamente guiones en contenido atractivo para educar a los empleados sobre procedimientos de seguridad críticos.

¿Puede HeyGen ayudar a desarrollar vídeos de formación que cubran la estrategia "Correr, Esconderse, Luchar"?

Absolutamente. HeyGen es una plataforma ideal para desarrollar vídeos de formación integral sobre tiradores activos que detallen estrategias cruciales como "Correr, Esconderse, Luchar". Nuestra plataforma te permite comunicar claramente los protocolos de supervivencia y mejorar la preparación general para cualquier situación de tirador activo.

¿Qué características ofrece HeyGen para personalizar vídeos de formación sobre tiradores activos para mi organización?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo controles de marca, para asegurar que tu vídeo de formación sobre tiradores activos se alinee con las necesidades específicas de tu organización. Puedes incorporar tu logotipo y colores, y aprovechar nuestra biblioteca de medios para visuales relevantes que ilustren eficazmente rutas de escape de emergencia u otras guías de Seguridad Pública.

¿Cómo asegura HeyGen que los vídeos de seguridad ante tiradores activos sean accesibles para todos los empleados?

HeyGen prioriza la accesibilidad generando automáticamente subtítulos y captions para todos los vídeos de seguridad ante tiradores activos. Además, nuestra plataforma soporta varias opciones de redimensionamiento de aspecto y exportación, asegurando que tus mensajes críticos de seguridad lleguen a todos los empleados en diferentes dispositivos y plataformas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo