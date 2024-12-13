Crea Vídeos de Diseño Accesible: Contenido Fácil e Inclusivo
Haz que tus vídeos sean digitalmente accesibles para todos los usuarios añadiendo subtítulos y captions precisos con HeyGen.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo explicativo de 90 segundos dirigido a productores de vídeo y equipos de marketing, centrado en la necesidad crítica de descripciones de audio completas para hacer el contenido accesible para usuarios con discapacidades. El vídeo debe ser atractivo, mostrando breves ejemplos de contenido visual narrado descriptivamente, con una voz clara y expresiva. Destaca cómo la capacidad de "Generación de voz en off" de HeyGen facilita la creación de descripciones de audio efectivas.
Desarrolla un vídeo tutorial de 2 minutos para educadores y formadores corporativos, ilustrando las mejores prácticas para crear vídeos instructivos accesibles, especialmente considerando a los usuarios que dependen de lectores de pantalla. El estilo visual y de audio debe ser amigable, profesional pero accesible, con un presentador. Utiliza los "Avatares de AI" de HeyGen para entregar el contenido, proporcionando un instructor virtual consistente y atractivo.
Diseña un vídeo de marketing dinámico de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y asistentes de marketing, destacando la importancia de la planificación previa a la producción para crear contenido de vídeo accesible desde el principio. El estilo visual debe ser enérgico con cortes rápidos, acompañado de una voz enérgica, mostrando etapas de planificación simplificadas. Ilustra cómo la función de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen puede iniciar el proceso de planificación con enfoque en la accesibilidad.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Amplía el Alcance Educativo.
Produce vídeos instructivos y cursos en línea más accesibles, alcanzando una audiencia global más amplia y diversa, incluidos los usuarios con discapacidades.
Mejora la Accesibilidad en la Formación.
Aprovecha la AI para crear vídeos de formación altamente atractivos y accesibles con características como subtítulos, mejorando la retención para todos los aprendices.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo ayuda HeyGen a crear contenido de vídeo accesible?
HeyGen simplifica el proceso de creación de "vídeos accesibles" proporcionando funciones como avatares de AI y "subtítulos automáticos" para mejorar la "accesibilidad de vídeo" para "usuarios con discapacidades".
¿Qué características ofrece HeyGen para cumplir con las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web?
HeyGen apoya el cumplimiento de las "Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web" (WCAG) ofreciendo generación de "subtítulos" y "captions", esenciales para proporcionar "transcripciones" del contenido hablado. Esto asegura que tus "vídeos instructivos accesibles" sean inclusivos.
¿Pueden los vídeos de HeyGen ser entendidos por lectores de pantalla y tecnologías asistivas?
Sí, las robustas capacidades de texto a vídeo de HeyGen aseguran que todo el diálogo hablado esté claramente articulado y disponible como "captions" y "transcripciones", haciendo que tus esfuerzos de "accesibilidad digital" sean más efectivos para "lectores de pantalla".
¿Qué pasos puedo seguir para asegurar que las descripciones de audio estén integradas en los vídeos de HeyGen?
Para integrar efectivamente "descripciones de audio" para la "accesibilidad de vídeo", los usuarios de HeyGen pueden incorporar descripciones narrativas detalladas directamente en sus guiones de vídeo durante la "preproducción". Esto asegura que toda la información visual esencial se transmita para "usuarios con discapacidades".