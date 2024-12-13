Crea Vídeos de Diseño Accesible: Contenido Fácil e Inclusivo

Haz que tus vídeos sean digitalmente accesibles para todos los usuarios añadiendo subtítulos y captions precisos con HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo explicativo de 90 segundos dirigido a productores de vídeo y equipos de marketing, centrado en la necesidad crítica de descripciones de audio completas para hacer el contenido accesible para usuarios con discapacidades. El vídeo debe ser atractivo, mostrando breves ejemplos de contenido visual narrado descriptivamente, con una voz clara y expresiva. Destaca cómo la capacidad de "Generación de voz en off" de HeyGen facilita la creación de descripciones de audio efectivas.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo tutorial de 2 minutos para educadores y formadores corporativos, ilustrando las mejores prácticas para crear vídeos instructivos accesibles, especialmente considerando a los usuarios que dependen de lectores de pantalla. El estilo visual y de audio debe ser amigable, profesional pero accesible, con un presentador. Utiliza los "Avatares de AI" de HeyGen para entregar el contenido, proporcionando un instructor virtual consistente y atractivo.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de marketing dinámico de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y asistentes de marketing, destacando la importancia de la planificación previa a la producción para crear contenido de vídeo accesible desde el principio. El estilo visual debe ser enérgico con cortes rápidos, acompañado de una voz enérgica, mostrando etapas de planificación simplificadas. Ilustra cómo la función de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen puede iniciar el proceso de planificación con enfoque en la accesibilidad.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Diseño Accesible

Diseña contenido de vídeo inclusivo para todos los usuarios, incluidos aquellos con discapacidades, integrando características de accesibilidad sin problemas en tu flujo de producción.

1
Step 1
Crea tu Guion Accesible
Comienza redactando un guion completo que no solo transmita tu mensaje claramente, sino que también incluya detalles para elementos visuales y posibles descripciones de audio. Utiliza la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para convertir tu contenido preparado en un borrador inicial de vídeo, asegurando que toda la información crítica esté presente desde el principio para contenido de vídeo accesible.
2
Step 2
Selecciona tus Visuales y Voz
Elige un avatar de AI y una voz en off apropiados que articulen claramente tu mensaje. Asegúrate de que los gestos y expresiones del avatar elegido apoyen la narrativa sin causar confusión visual, adhiriéndose a buenos principios de diseño de vídeo para mejorar la comprensión de todos los espectadores.
3
Step 3
Añade Características Esenciales de Accesibilidad
Amplía el alcance de tu vídeo integrando componentes clave de accesibilidad. Genera subtítulos/captions precisos directamente dentro de HeyGen para espectadores con discapacidad auditiva. Considera generar voces en off adicionales para narración descriptiva utilizando la capacidad de Generación de voz en off de HeyGen para proporcionar descripciones de audio para contenido visual, haciendo tus vídeos más completos.
4
Step 4
Exporta tu Contenido Inclusivo
Una vez que todas las características de accesibilidad estén integradas, utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para producir tu vídeo final. Asegúrate de que cumpla con los estándares necesarios para vídeos accesibles antes de compartirlo, haciendo tu contenido disponible para la audiencia más amplia posible y promoviendo la inclusión digital.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Educación Sanitaria Accesible

Simplifica temas médicos complejos en contenido de vídeo claro y accesible, mejorando la comprensión y la inclusividad en la educación sanitaria para todos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen a crear contenido de vídeo accesible?

HeyGen simplifica el proceso de creación de "vídeos accesibles" proporcionando funciones como avatares de AI y "subtítulos automáticos" para mejorar la "accesibilidad de vídeo" para "usuarios con discapacidades".

¿Qué características ofrece HeyGen para cumplir con las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web?

HeyGen apoya el cumplimiento de las "Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web" (WCAG) ofreciendo generación de "subtítulos" y "captions", esenciales para proporcionar "transcripciones" del contenido hablado. Esto asegura que tus "vídeos instructivos accesibles" sean inclusivos.

¿Pueden los vídeos de HeyGen ser entendidos por lectores de pantalla y tecnologías asistivas?

Sí, las robustas capacidades de texto a vídeo de HeyGen aseguran que todo el diálogo hablado esté claramente articulado y disponible como "captions" y "transcripciones", haciendo que tus esfuerzos de "accesibilidad digital" sean más efectivos para "lectores de pantalla".

¿Qué pasos puedo seguir para asegurar que las descripciones de audio estén integradas en los vídeos de HeyGen?

Para integrar efectivamente "descripciones de audio" para la "accesibilidad de vídeo", los usuarios de HeyGen pueden incorporar descripciones narrativas detalladas directamente en sus guiones de vídeo durante la "preproducción". Esto asegura que toda la información visual esencial se transmita para "usuarios con discapacidades".

