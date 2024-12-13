Crea Vídeos de Cumplimiento de Accesibilidad Sin Esfuerzo
Simplifica tus vídeos de cumplimiento de accesibilidad. Convierte rápidamente guiones en vídeos totalmente accesibles para todos los usuarios con discapacidades utilizando la eficiente función de texto a vídeo desde guion de HeyGen.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos para creadores de contenido y editores de vídeo sobre la implementación práctica de características clave de accesibilidad en vídeos. Este vídeo debe mostrar ejemplos dinámicos de grabación de pantalla, demostrando el uso efectivo de subtítulos y descripciones de audio, con un tono profesional e instructivo. Utiliza la función de subtítulos/captions de HeyGen y avatares de IA para presentar pasos claros y accionables para mejorar la accesibilidad de los vídeos.
Produce un vídeo de formación sobre cumplimiento de 2 minutos dirigido a departamentos de recursos humanos y legales en agencias federales o grandes corporaciones, explicando las complejidades de los requisitos de la Sección 508 para contenido digital. El vídeo debe adoptar una estética profesional y corporativa con una narración clara y autoritaria entregada por un avatar de IA de HeyGen con apariencia humana, aprovechando varias plantillas y escenas para transmitir eficazmente la importancia de crear vídeos de cumplimiento de accesibilidad.
Diseña un vídeo de concienciación de 45 segundos para diseñadores UX y desarrolladores, enfatizando el papel crítico del diseño proactivo y las pruebas de vídeos para la accesibilidad para asegurar una experiencia inclusiva para usuarios con discapacidades. Emplea un estilo visual moderno y limpio complementado por una voz atractiva y alentadora. Este vídeo puede utilizar eficazmente el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para visuales atractivos y aprovechar el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para varias plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Cursos Más Accesibles y Llega a Más Estudiantes.
Desarrolla eficientemente materiales de formación conformes, asegurando la accesibilidad de los vídeos y alcanzando una audiencia global más amplia.
Aumenta el Compromiso y la Retención de la Formación Accesible con IA.
Mejora las experiencias de aprendizaje haciendo que los vídeos de formación sean accesibles, mejorando el compromiso y la retención para todos los participantes.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de cumplimiento de accesibilidad?
HeyGen te permite producir vídeos accesibles integrando características cruciales para el cumplimiento. Nuestra plataforma simplifica la adición de elementos esenciales, asegurando que tu contenido cumpla con importantes estándares de accesibilidad de vídeo para una audiencia más amplia.
¿HeyGen admite características para el cumplimiento de WCAG 2.1 Nivel AA, como subtítulos y transcripciones descriptivas?
Sí, HeyGen admite características clave para el cumplimiento de WCAG 2.1 Nivel AA. Puedes generar y personalizar fácilmente subtítulos cerrados, haciendo tus vídeos accesibles, y utilizar equivalentes basados en texto para transcripciones descriptivas completas.
¿Qué herramientas ofrece HeyGen para audiencias con discapacidad visual?
Las robustas capacidades de generación de voz en off de HeyGen pueden ser utilizadas para añadir descripciones de audio detalladas a tus vídeos, proporcionando contexto crucial para usuarios con discapacidad visual. Esto mejora la experiencia general de accesibilidad de vídeo para usuarios con discapacidades.
¿Cómo facilita HeyGen el cumplimiento de los requisitos de la Sección 508 para contenido de vídeo digital?
HeyGen te ayuda a abordar los requisitos de la Sección 508 permitiendo la creación de vídeos con componentes de accesibilidad integrados. Nuestra plataforma permite la inclusión de subtítulos sincronizados y otros equivalentes textuales, que son fundamentales para la accesibilidad del contenido digital.