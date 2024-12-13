Crea Videos de Concienciación sobre Accesibilidad que Generen Impacto
Crea contenido de video inclusivo y accesible sin esfuerzo. Genera locuciones profesionales con HeyGen para un mayor alcance.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla una pieza instructiva convincente de 90 segundos dirigida a educadores y formadores corporativos sobre cómo hacer que los materiales de aprendizaje sean accesibles. El video debe tener un estilo visual profesional pero atractivo, utilizando generación de voz clara para explicar los beneficios de incorporar descripciones de audio y proporcionar transcripciones completas. Destaca cómo HeyGen puede agilizar la creación de videos instructivos accesibles.
Produce un video de concienciación de 45 segundos dirigido a equipos de marketing y gestores de redes sociales, mostrando el impacto positivo de crear contenido de video verdaderamente accesible para todas las audiencias. El estilo visual y de audio debe ser moderno e inclusivo, presentando una representación diversa a través de los avatares de IA de HeyGen para transmitir un mensaje de diseño universal para personas con discapacidad.
Diseña un tutorial completo de 2 minutos para diseñadores UX/UI y productores de video, detallando consejos prácticos de diseño de video accesible como asegurar un contraste de color adecuado y optimizar para lectores de pantalla. El video debe adoptar un estilo visual paso a paso y de apoyo con ejemplos claros, demostrando cómo se pueden utilizar las plantillas y escenas de HeyGen para construir una base accesible sin esfuerzo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Produce Videos Educativos Accesibles.
Crea rápidamente cursos de video atractivos y materiales de formación accesibles para educar a una audiencia diversa y global sobre estándares de accesibilidad.
Mejora el Compromiso en la Formación sobre Accesibilidad.
Aprovecha la IA para crear videos de concienciación sobre accesibilidad interactivos y atractivos que mejoren la retención del aprendizaje para todos los empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a asegurar que mis videos cumplan con las WCAG para la accesibilidad de video?
HeyGen simplifica la creación de videos accesibles generando automáticamente subtítulos precisos a partir de tu guion, lo cual es crucial para el cumplimiento de las WCAG. Sus plantillas personalizables también ayudan a mantener un contraste de color óptimo y principios de diseño de video importantes para la accesibilidad digital.
¿Qué herramientas ofrece HeyGen para subtitulado de video y transcripciones para mejorar la accesibilidad digital?
HeyGen ofrece robustas funciones de subtitulado de video, convirtiendo automáticamente tus guiones de texto en subtítulos precisos para contenido de video accesible. Esta funcionalidad no solo ayuda a los lectores de pantalla, sino que también permite la fácil generación de transcripciones para expandir tu audiencia.
¿Puede HeyGen ayudar en la creación de videos instructivos que sean inclusivos y accesibles para todos los espectadores?
Absolutamente. Los avatares de IA de HeyGen y sus capacidades de texto a video permiten la producción de videos instructivos con narraciones claras y claridad visual. Al incluir subtítulos automáticos, HeyGen ayuda a que tu contenido sea inclusivo y accesible, alcanzando una audiencia más amplia, incluidas personas con discapacidad.
¿Cómo apoya HeyGen la creación de contenido de video accesible con un diseño de video efectivo?
HeyGen proporciona plantillas personalizables y controles de marca que te permiten gestionar el contraste de color y usar fuentes claras, elementos críticos para el contenido de video accesible. Estas características empoderan a los usuarios para implementar las mejores prácticas de diseño de video desde el principio, asegurando legibilidad y claridad visual.