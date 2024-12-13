crear vídeos de solicitud de acceso Rápida y Fácilmente
Empodera a los usuarios finales para solicitar acceso a recursos con vídeos atractivos. Explica fácilmente derechos y roles utilizando los avatares de AI de HeyGen.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo explicativo integral de 90 segundos dirigido a administradores y gerentes de TI, detallando el proceso para crear vídeos de solicitud de acceso, especialmente al solicitar acceso a aplicaciones en nombre de otros. El estilo visual debe ser informativo y autoritario, utilizando transiciones de escena dinámicas. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para estructurar la narrativa y mejorar la claridad a través de la generación de voz en off profesional, asegurando que los escenarios complejos sean fáciles de seguir.
Diseña un vídeo persuasivo de 2 minutos dirigido a equipos de seguridad y oficiales de cumplimiento, subrayando la importancia crítica de gestionar correctamente el acceso a los recursos, incluyendo derechos específicos. Emplea un estilo visual serio y analítico, incorporando gráficos basados en datos para enfatizar las implicaciones de seguridad. Asegura la máxima accesibilidad utilizando Subtítulos/captions de HeyGen y enriquece el contenido con ejemplos visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock.
Crea un vídeo útil de 45 segundos para nuevos empleados o aquellos que necesiten un repaso rápido, ofreciendo mejores prácticas sobre cómo crear efectivamente una solicitud dentro del sistema de Gobernanza de Identidad y agilizar el proceso general para solicitar acceso. El estilo visual debe ser atractivo y amigable, con consejos rápidos y señales visuales. Utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para una visualización óptima en la plataforma e incorpora explicaciones textuales rápidas a través de Texto a vídeo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Solicitud de Acceso
Agiliza las Solicitudes de Acceso de Gobernanza de Identidad con vídeos claros y atractivos. Explica fácilmente cómo los usuarios finales pueden solicitar acceso a recursos, aplicaciones, derechos o roles, mejorando la comprensión y eficiencia.
Casos de Uso
Mejora la Formación de Solicitudes de Acceso con AI.
Mejora la comprensión y retención de los procedimientos complejos de solicitud de acceso por parte de los usuarios finales a través de vídeos de formación atractivos impulsados por AI.
Escala la Incorporación y Guía de Solicitudes de Acceso.
Produce y distribuye eficientemente numerosos vídeos instructivos, asegurando que todos los empleados comprendan cómo crear solicitudes de acceso.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen agilizar las Solicitudes de Acceso de Gobernanza de Identidad?
HeyGen permite a las organizaciones crear vídeos de solicitud de acceso profesionales, simplificando el proceso para los usuarios finales que buscan acceso a recursos, aplicaciones, derechos y roles. Esto mejora significativamente la claridad y eficiencia en los flujos de trabajo de Gobernanza de Identidad.
¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos de solicitud de acceso?
HeyGen utiliza avatares de AI y funcionalidad de texto a vídeo desde guion para generar rápidamente vídeos de solicitud de acceso atractivos. Los usuarios también pueden añadir voces en off, subtítulos y aprovechar plantillas para personalizar contenido para varios escenarios de acceso.
¿Puede HeyGen ayudar a los usuarios finales con la solicitud de acceso?
Absolutamente. HeyGen simplifica los procedimientos complejos de solicitud de acceso transformándolos en vídeos fáciles de entender, beneficiando a los usuarios finales cuando necesitan solicitar acceso a recursos o incluso en nombre de otros. Esta claridad reduce errores comunes de usuario y tickets de soporte.
¿HeyGen admite la personalización de marca para los vídeos de solicitud de acceso?
Sí, HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote incorporar el logotipo y esquemas de color de tu empresa en cada vídeo de solicitud de acceso. Esto asegura consistencia y profesionalismo en todas tus comunicaciones de Gobernanza de Identidad.