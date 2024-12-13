Crea Vídeos de Prueba A/B y Aumenta tu Compromiso y Conversiones

Eleva tus pruebas divididas con plantillas de vídeo optimizadas para un mayor compromiso y conversiones.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desata el poder de la experimentación rápida con un vídeo dinámico de 30 segundos diseñado para creadores de contenido y equipos de marketing, ilustrando cómo personalizar múltiples versiones de vídeo para pruebas A/B. Emplea un estilo visual y de audio moderno y animado, mostrando cómo las plantillas y escenas de HeyGen permiten modificaciones rápidas para probar diferentes elementos.
Prompt de Ejemplo 2
Optimiza tus tasas de conversión produciendo un vídeo convincente de 60 segundos dirigido a gerentes de comercio electrónico y especialistas en generación de leads, enfocándose en el impacto de las pruebas y la optimización de las Llamadas a la Acción (CTAs). El vídeo debe adoptar un estilo visual informativo y orientado a resultados con una voz en off segura, aprovechando la generación de voz en off de HeyGen para articular los beneficios de probar diferentes CTAs.
Prompt de Ejemplo 3
Mejora fácilmente la participación del espectador creando un vídeo elegante de 40 segundos para innovadores y profesionales conocedores de la tecnología, destacando la simplicidad de cómo realizar pruebas A/B de vídeos de IA. Este vídeo debe presentar un estilo visual futurista con una pista de fondo enérgica, demostrando la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen para crear y comparar diferentes contenidos generados por IA para lograr el máximo compromiso.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Prueba A/B

Optimiza tus campañas de vídeo comparando diferentes versiones para aumentar el compromiso y las conversiones, logrando mejores resultados.

1
Step 1
Crea tu Vídeo Base
Comienza seleccionando un diseño adecuado de nuestras Plantillas y escenas para construir tu versión principal de vídeo, que servirá como control para tu prueba A/B.
2
Step 2
Personaliza Variables Clave
Duplica tu vídeo base y ajusta elementos específicos para tu prueba A/B. Experimenta con diferentes avatares de IA o 'Avatares o estilos de voz' para crear versiones distintas.
3
Step 3
Añade Mensajes Dirigidos
Integra diversas 'Llamadas a la Acción (CTAs)' dentro de tu guion de vídeo o elementos visuales. Usa nuestra función de texto a vídeo desde guion para asegurar que tu mensaje sea claro y convincente en cada variante de prueba.
4
Step 4
Exporta y Revisa
Genera y descarga todas tus versiones de vídeo. Utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para preparar tus variantes de vídeo optimizadas para varias plataformas antes de su implementación y análisis.

Formación y Educación Optimizada

Desarrolla y prueba A/B diversos formatos de vídeo de formación para identificar los enfoques más efectivos que aumenten significativamente el compromiso del aprendiz y la retención del conocimiento.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a probar vídeos A/B de manera efectiva?

HeyGen te permite crear múltiples versiones de vídeo rápidamente, lo que te permite realizar pruebas A/B exhaustivas. Puedes personalizar fácilmente elementos como avatares de IA, estilos de voz y Llamadas a la Acción (CTAs) para optimizar tu contenido de vídeo para mejores conversiones y compromiso.

¿Qué elementos puedo personalizar para pruebas divididas con los vídeos de IA de HeyGen?

Con HeyGen, tienes control total para personalizar varios elementos para pruebas divididas efectivas. Experimenta con diferentes avatares de IA, estilos de voz, miniaturas de vídeo y Llamadas a la Acción (CTAs) en múltiples versiones de vídeo para descubrir qué resuena mejor con tu audiencia.

¿Puede HeyGen ayudar a crear versiones distintas de vídeo para pruebas A/B?

Sí, HeyGen está diseñado para ayudarte a crear múltiples versiones de vídeo de manera eficiente para pruebas A/B. Puedes modificar fácilmente avatares de IA, estilos de voz, fondos y Llamadas a la Acción en diferentes versiones para optimizar el rendimiento de tu vídeo.

¿Por qué debería usar HeyGen para crear vídeos de prueba A/B de IA?

HeyGen es la plataforma ideal para crear vídeos de prueba A/B de IA de manera eficiente, permitiendo una rápida iteración y optimización. Sus características robustas te permiten generar y personalizar rápidamente varios componentes de vídeo, ayudándote a descubrir qué impulsa mayores conversiones y compromiso para tus campañas.

