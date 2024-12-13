Crea un vídeo tutorial de manualidades de 60 segundos, perfecto para aficionados y entusiastas del bricolaje, demostrando un proyecto de temporada rápido. El estilo visual debe ser brillante y en primer plano, con música de fondo animada y alentadora, y una voz en off clara y amigable generada con la función de generación de voz en off de HeyGen, guiando a los espectadores paso a paso a través del proceso.

