Creador de Videos CPA: Aumenta el ROAS con Anuncios Potenciados por IA
Genera anuncios en video ganadores con IA para optimizar tu CPA. Nuestra capacidad de texto a video desde guion simplifica la creación de anuncios para los especialistas en marketing de rendimiento.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Para los equipos creativos que desean producir contenido auténtico de video UGC con IA sin el trabajo pesado, este video de 45 segundos muestra las capacidades de HeyGen. Empleando una estética genuina de contenido generado por el usuario con cortes dinámicos y una voz en off amigable y conversacional, destacamos cómo las versátiles plantillas y escenas de HeyGen simplifican el proceso de creación, permitiendo a los equipos iterar de manera rápida y efectiva.
Las empresas que lanzan nuevos productos y se centran en maximizar el ROAS apreciarán esta elegante demostración del Creador de Videos de Producto de 60 segundos. Con tomas de producto aspiracionales, gráficos claros en pantalla y una voz autoritaria, este video ilustra cómo la avanzada generación de voz en off de HeyGen puede crear narrativas convincentes que resuenen con los clientes potenciales, asegurando anuncios en video ganadores.
Los propietarios de pequeñas empresas y los comercializadores en solitario que buscan una solución eficiente para crear videos de CPA encontrarán su respuesta en este explicador directo de 20 segundos. Con un estilo visual simple e informativo y un tono amigable y alentador, el video destaca cómo la función de texto a video desde guion de HeyGen permite una producción rápida de contenido atractivo, simplificando la edición con IA para un mayor impacto.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios en Video de IA de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios en video ganadores con IA para mejorar significativamente el ROAS y el CPA de tus campañas.
Genera Rápidamente Variantes de Anuncios en Redes Sociales.
Produce numerosos anuncios en video atractivos para redes sociales y clips en minutos para pruebas A/B extensivas y optimización del CPA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a los equipos creativos a producir anuncios en video ganadores de manera eficiente?
HeyGen empodera a los equipos creativos para crear instantáneamente anuncios en video de alto impacto con IA utilizando características como avatares de IA, texto a video desde guion y plantillas diseñadas profesionalmente. Esto agiliza el proceso creativo, permitiendo una rápida iteración y una narrativa visual impactante para lograr anuncios en video ganadores.
¿Qué papel juegan los Avatares de IA en la generación de videos UGC con IA en HeyGen?
Los avanzados Avatares de IA de HeyGen son fundamentales para generar anuncios en video de estilo UGC auténticos. Estos avatares personalizables pueden transmitir tu mensaje con expresiones realistas, haciendo que tus videos de producto sean más atractivos y relacionables sin la necesidad de filmación tradicional.
¿Puede HeyGen optimizar la creación de videos de producto con elementos gráficos creativos?
Sí, HeyGen te permite optimizar la creación de videos de producto integrando sin problemas elementos gráficos, llamadas a la acción personalizables y tomas de producto cinematográficas. Nuestra plataforma ofrece una biblioteca de medios completa y controles de marca para asegurar que tus videos de producto sean visualmente atractivos y consistentes con la marca.
¿Cómo apoya HeyGen la flexibilidad creativa en la producción de videos?
HeyGen proporciona una amplia flexibilidad creativa a través de su editor intuitivo de arrastrar y soltar, ofreciendo una amplia gama de plantillas y escenas diseñadas profesionalmente. Puedes personalizar fácilmente los videos con características poderosas como generación de voz en off, subtítulos y cambio de tamaño de aspecto para varias plataformas de redes sociales.