Creador de Videos de Unidades de Curso con IA para Aprendizaje Atractivo

Crea rápidamente experiencias de aprendizaje atractivas con avatares de IA, transformando el contenido de tu curso en videos envolventes.

436/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Involucra a innovadores de EdTech y diseñadores instruccionales con una demostración dinámica de 45 segundos que destaca cómo HeyGen enriquece las experiencias de aprendizaje a través de avatares de IA de vanguardia; este video moderno y animado, acompañado de visuales vibrantes y música de fondo enérgica, ilustra el poder de estos elementos interactivos para cautivar a los estudiantes y transmitir conceptos complejos de manera efectiva.
Prompt de Ejemplo 2
Para propietarios de pequeñas empresas y equipos de marketing ansiosos por desarrollar tutoriales de productos, crea un video práctico de 90 segundos que demuestre a HeyGen como el creador definitivo de videos de cursos en línea, guiándolos paso a paso a través del proceso; el estilo visual debe ser brillante y alentador, con subtítulos claros para mejorar la accesibilidad y comprensión para audiencias diversas.
Prompt de Ejemplo 3
Muestra la eficiencia de HeyGen para desarrolladores y profesionales de TI en un anuncio elegante y enfocado en la tecnología de 30 segundos, ilustrando cómo la documentación técnica se traduce fácilmente en contenido de video profesional a través de las capacidades de Texto a Video; esta demostración precisa, con música de fondo mínima y una sofisticada voz en off generada por la generación de voz en off de HeyGen, destacará el poder de la plataforma en un entorno profesional.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Videos de Unidades de Curso

Transforma sin esfuerzo tu plan de estudios en lecciones de video atractivas con un creador de videos de unidades de curso impulsado por IA, mejorando las experiencias de aprendizaje.

1
Step 1
Crea Tu Unidad de Curso
Genera fácilmente contenido de video para tu unidad de curso convirtiendo tu guión en visuales atractivos utilizando la función de texto a video desde guión, actuando como tu Creador de Cursos con IA personal.
2
Step 2
Elige Tu Estilo de Presentación
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para presentar visualmente tu contenido, personalizando tus videos con la versatilidad de un creador de videos de cursos en línea.
3
Step 3
Añade Elementos Interactivos
Integra elementos interactivos atractivos en tus lecciones de video y aplica personalización de marca utilizando una variedad de plantillas y escenas flexibles.
4
Step 4
Exporta para Aprendizaje Diverso
Optimiza tus videos de curso finalizados para cualquier plataforma utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y opciones de exportación completas, asegurando experiencias de aprendizaje atractivas para tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Agiliza el Contenido Educativo Especializado

.

Simplifica temas complejos, como los temas médicos, en unidades de video digeribles, haciendo que la educación avanzada sea más accesible y efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos de unidades de curso?

HeyGen funciona como un Creador de Cursos con IA intuitivo, permitiendo a los usuarios producir sin esfuerzo videos profesionales de unidades de curso a partir de guiones de texto. Sus avanzadas capacidades de texto a video agilizan todo el proceso de creación de contenido para cursos en línea atractivos.

¿Puede HeyGen integrarse con sistemas o plataformas de gestión de aprendizaje existentes?

HeyGen está diseñado como un software de creación de cursos robusto que mejora cualquier plataforma de aprendizaje en video. Aunque las integraciones específicas pueden variar, sus opciones de salida flexibles aseguran la compatibilidad para la incorporación dentro de tus cursos o sistemas en línea existentes, con potencial para conectividad API.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear experiencias de aprendizaje interactivas?

HeyGen te permite diseñar experiencias de aprendizaje atractivas incorporando varios elementos en tus videos. Puedes utilizar avatares de IA, generar subtítulos precisos y construir escenas dinámicas a partir de plantillas para cautivar a tu audiencia.

¿HeyGen admite la personalización de marca para contenido educativo?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiéndote personalizar tus videos de curso con tu logotipo, colores de marca y otros elementos visuales. Esto asegura que tu producción como creador de videos de cursos en línea se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo