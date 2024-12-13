Generador de Vídeos de Programas de Curso: Crea Vídeos Educativos Atractivos

Optimiza la creación de contenido de tu curso y mejora el compromiso de aprendizaje con el potente Texto a vídeo desde guion.

379/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo profesional de 45 segundos dirigido a formadores corporativos, mostrando un curso de formación interactivo con visuales limpios y transiciones elegantes. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para presentar información compleja de manera clara y atractiva, transformando contenido seco en experiencias educativas dinámicas, demostrando el poder de un creador de cursos de IA.
Prompt de Ejemplo 2
Para educadores de K-12, un vídeo de anuncio brillante y colorido de 30 segundos puede compartir rápidamente actualizaciones importantes o mini-lecciones. Este contenido debe utilizar plantillas prediseñadas con texto claro en pantalla y música de fondo motivadora, aprovechando las Plantillas y escenas de HeyGen para crear un vídeo educativo atractivo sin un extenso trabajo de diseño.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un sofisticado vídeo explicativo de 90 segundos para desarrolladores de cursos en línea que articule visualmente conceptos complejos a través de animaciones ilustrativas y dinámicas. Mejora la experiencia de aprendizaje con una narración convincente impulsada por IA, creada utilizando la generación de voz en off de HeyGen, para dar vida a tu contenido educativo y facilitar la visualización de conceptos complejos con animaciones atractivas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Programas de Curso

Optimiza la creación de vídeos educativos atractivos con un generador de vídeos de programas de curso impulsado por IA. Transforma tu programa en contenido dinámico sin esfuerzo.

1
Step 1
Crea tu Guion de Programa
Comienza pegando o escribiendo el contenido de tu programa. Nuestra funcionalidad de Texto a vídeo desde guion transforma tu texto en una narrativa de vídeo dinámica, sirviendo como base para tu curso.
2
Step 2
Elige tus Visuales y Avatares
Selecciona de nuestra biblioteca de avatares de IA para presentar tu programa. Personaliza su apariencia y fondos utilizando opciones de plantillas de vídeo prediseñadas para que coincidan con el estilo de tu curso.
3
Step 3
Genera Voz en Off de IA
Da vida a tu guion con voces de sonido natural. Utiliza la generación de voz en off impulsada por IA para añadir una narración clara y atractiva, haciendo que tu programa sea fácilmente comprensible para los estudiantes.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Refina tu vídeo con texto y animaciones personalizadas, y añade automáticamente subtítulos/captions. Finalmente, exporta tu vídeo de curso profesional con cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para adaptarse a cualquier plataforma de aprendizaje en línea.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Promociona Contenido Educativo

.

Crea sin esfuerzo clips de vídeo cortos y atractivos para redes sociales para promocionar efectivamente tus cursos y atraer nuevos estudiantes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos educativos atractivos?

HeyGen te permite crear vídeos educativos atractivos sin esfuerzo al aprovechar avatares de IA, plantillas prediseñadas y texto y animaciones personalizadas. Este enfoque optimiza la producción de vídeos y ayuda a mejorar el compromiso de aprendizaje de tu audiencia en diversas plataformas de aprendizaje en línea.

¿Puede HeyGen transformar mi programa de curso o guion en un vídeo?

Sí, HeyGen funciona como un generador efectivo de vídeos de programas de curso, convirtiendo tu guion o texto directamente en contenido de vídeo dinámico. Con generación de voz en off impulsada por IA y subtítulos/captions automáticos, HeyGen ofrece una solución integral de generación de vídeos para contenido educativo.

¿Qué características ofrece HeyGen para personalizar contenido de vídeo educativo?

HeyGen proporciona opciones de personalización robustas para contenido de vídeo educativo, incluyendo la adición de texto y animaciones personalizadas, la aplicación de controles de marca como logotipos y colores, y el uso de una biblioteca de medios completa. También puedes beneficiarte del cambio de tamaño de relación de aspecto y varios formatos de exportación para diversas plataformas de aprendizaje en línea.

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de cursos de formación impulsados por IA?

HeyGen simplifica ser un creador de cursos de IA al ofrecer un generador de vídeos de IA intuitivo que aprovecha plantillas de vídeo prediseñadas y avatares de IA. Esta poderosa herramienta ayuda a optimizar la producción de vídeos para varios cursos de formación, haciendo que los vídeos educativos de alta calidad y atractivos sean accesibles.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo