Creador de Videos de Lanzamiento de Cursos: Crea Videos de Entrenamiento Atractivos Rápidamente

Aprovecha los avatares de IA para crear videos educativos profesionales con facilidad, compartiendo conocimiento de manera efectiva.

¿Eres un creador de cursos de L&D que busca causar impacto? Lanza tu próximo video educativo con un dinámico clip promocional de 30 segundos, presentando avatares de IA profesionales y generación de voz en off nítida para resaltar los resultados clave del aprendizaje.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea sin esfuerzo un inspirador video de lanzamiento de curso de 45 segundos que cautive a los estudiantes potenciales, utilizando nuestro potente Generador de Videos de IA y diversos Plantillas de Video para transformar tu guion en impresionantes visuales.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un video animado de 60 segundos presentando tu último contenido educativo a una audiencia global; crea esta pieza atractiva con un estilo visual amigable, enriquecido por una extensa biblioteca de medios para visuales de fondo y Subtítulos automáticos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un conciso video de entrenamiento animado de 30 segundos para tu equipo que explique conceptos complejos de manera sencilla, aprovechando la conversión de Texto a video desde el guion para una rápida creación de contenido y el redimensionamiento y exportación de la relación de aspecto para adaptarse a cualquier plataforma.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Videos de Lanzamiento de Cursos

Crea videos de lanzamiento de cursos cautivadores con IA, transformando tu guion en visuales atractivos rápida y eficientemente para atraer a los estudiantes.

1
Step 1
Crea tu Guion y Selecciona un Avatar de IA
Comienza pegando tu guion de lanzamiento de curso en el editor. Luego, elige entre una diversa gama de **avatares de IA** para ser tu presentador atractivo, dando vida a tu mensaje con una entrega auténtica.
2
Step 2
Añade Voces en Off Dinámicas y Medios de Archivo
Mejora tu video con visuales atractivos de la biblioteca de medios de archivo integrada. Utiliza la potente **generación de voces en off** para añadir una narración convincente en varios idiomas, perfectamente sincronizada con tu guion.
3
Step 3
Aplica Branding y Refina tu Video
Utiliza robustos **controles de marca** para incorporar tu logo y colores de marca, asegurando un aspecto consistente y profesional. Afina tu video usando herramientas de edición intuitivas para un tiempo y flujo perfectos.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Video de Curso Profesional
Una vez finalizado, **exporta** fácilmente tu video de lanzamiento de curso de alta calidad en el aspecto de relación deseado. Opcionalmente, añade subtítulos profesionales automáticamente para una mayor accesibilidad y alcance.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce contenido atractivo para redes sociales para la promoción de cursos

.

Crea rápidamente videos atractivos para redes sociales para anunciar y promover efectivamente tus lanzamientos de cursos a una audiencia más amplia.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de videos de lanzamiento de cursos atractivos y contenido de entrenamiento animado?

HeyGen es un potente Generador de Videos de IA que permite a los usuarios producir rápidamente videos de lanzamiento de cursos de alta calidad y videos de entrenamiento animados. Su plataforma intuitiva, con una interfaz fácil de usar y ricas Plantillas de Video, simplifica todo el proceso de creación de videos, haciendo que el contenido creativo sea accesible para los creadores de cursos de L&D.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de texto a video para diversas necesidades educativas y de marketing?

HeyGen revoluciona el proceso de creación de texto a video permitiéndote transformar guiones en videos dinámicos sin esfuerzo. Aprovechando el formato avanzado de avatares de IA y voces en off realistas, hace que la generación de videos educativos y contenido de marketing impactante sea sencilla y eficiente.

¿Puede HeyGen generar voces en off profesionales y subtítulos sincronizados para mejorar el intercambio de conocimiento?

Sí, HeyGen sobresale en generar voces en off que suenan naturales y sincronizarlas automáticamente con un Generador de Subtítulos, crucial para un intercambio de conocimiento efectivo. Esto asegura que tus videos de entrenamiento y otros contenidos sean accesibles y claros para todos los espectadores.

¿Qué herramientas avanzadas de edición de video ofrece HeyGen para personalizar videos generados por IA?

HeyGen proporciona robustas herramientas de edición de video que permiten una personalización completa de tus videos generados por IA, incluyendo controles de marca para integrar tu logo y colores. Esto asegura que cada pieza de contenido, desde videos educativos hasta contenido interactivo, se alinee perfectamente con la identidad y estándares profesionales de tu marca.

