Crea un vibrante vídeo de 30 segundos dirigido a aspirantes a creadores de cursos en línea, demostrando lo fácil que es la creación de vídeos con tecnología AI. El estilo visual debe ser moderno y limpio, con animaciones de texto dinámicas y un avatar AI amigable presentando los beneficios clave con una voz en off optimista y alentadora. Destaca la integración perfecta de avatares AI para personalizar su contenido educativo.

Generar Vídeo