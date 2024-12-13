Tu Creador de Vídeos Promocionales de Cupones para Ofertas Increíbles

Convierte tus ideas en vídeos de marketing de alta conversión sin esfuerzo utilizando nuestra potente función de texto a vídeo desde guion.

Crea un vídeo de marketing atractivo de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, diseñado para anunciar un cupón introductorio especial para su nuevo producto. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con imágenes nítidas del producto y gráficos superpuestos, acompañado de una locución entusiasta generada utilizando la capacidad de generación de locuciones de HeyGen, transmitiendo emoción y valor.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de producto dinámico de 45 segundos para minoristas en línea, centrado en mostrar descuentos por tiempo limitado para una venta de vacaciones. El vídeo debe emplear un estilo visual vibrante y rápido con música de fondo enérgica y animaciones de texto prominentes para las bajadas de precio, elaborado de manera efectiva utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para garantizar que todos los detalles de la venta estén perfectamente sincronizados y presentados.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo promocional convincente de 60 segundos dirigido a entusiastas de la tecnología y potenciales usuarios de software, demostrando una nueva característica de una aplicación. El enfoque visual debe ser limpio e instructivo, utilizando grabaciones de pantalla y gráficos explicativos claros, mientras se proporcionan subtítulos precisos generados por las capacidades de HeyGen para mejorar la accesibilidad y comprensión de las herramientas de edición de IA.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un anuncio de 15 segundos para redes sociales, cautivador y adaptado para organizadores de eventos, promoviendo una oferta de inscripción anticipada para una próxima cumbre virtual. El vídeo debe tener una estética visual enérgica y compartible con cambios rápidos de escena, presentando un avatar de IA amigable como portavoz, impulsado por los avatares de IA de HeyGen, para entregar el llamado a la acción y resaltar plantillas específicas para una rápida personalización.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Promocionales de Cupones

Crea sin esfuerzo vídeos promocionales de cupones atractivos que capturen la atención y generen conversiones para tus descuentos.

1
Step 1
Elige una Plantilla o Comienza desde Cero
Selecciona entre una variedad de "Plantillas y escenas" profesionales diseñadas para vídeos impactantes, o comienza con un lienzo en blanco para crear tu experiencia única de "creador de vídeos promocionales de cupones".
2
Step 2
Añade tu Contenido y Marca
Sube tus imágenes de producto, clips de vídeo y logotipo utilizando "Soporte de biblioteca de medios/stock". Personaliza colores y fuentes con "Controles de marca" para crear "vídeos de marketing" profesionales que resuenen con tu audiencia.
3
Step 3
Aplica Elementos Dinámicos
Mejora tu mensaje con "Generación de locuciones" para narrar tu oferta. Incluye texto animado para resaltar tus "descuentos" y un claro llamado a la acción para aumentar el compromiso.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu creación revisando todos los elementos. Luego, utiliza "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para descargar tu "vídeo promocional" pulido en el formato óptimo para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el Éxito con Vídeos Promocionales

.

Transforma testimonios de clientes en vídeos atractivos impulsados por IA para generar confianza y fomentar nuevas compras.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos promocionales?

HeyGen simplifica todo el proceso de creación de vídeos promocionales de alta calidad con su interfaz intuitiva y potentes características. Los usuarios pueden aprovechar los avatares de IA y las capacidades de texto a vídeo para transformar guiones en contenido atractivo sin esfuerzo. Esto hace de HeyGen un eficiente creador de vídeos promocionales para cualquier negocio.

¿Qué herramientas de edición de IA ofrece HeyGen para crear vídeos de marketing atractivos?

HeyGen integra avanzadas herramientas de edición de IA para mejorar tus vídeos de marketing. Estas incluyen generación de locuciones de IA, subtítulos automáticos y una robusta biblioteca de medios con material de archivo, permitiendo una personalización completa para contenido dinámico.

¿Puedo producir rápidamente un vídeo promocional de cupones profesional usando la plataforma de HeyGen?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para ayudarte a producir rápidamente vídeos impactantes, incluyendo un vídeo promocional de cupones profesional. Con acceso a plantillas personalizables y un editor de arrastrar y soltar, puedes ensamblar eficientemente tu mensaje y desplegarlo en redes sociales.

¿HeyGen proporciona varios recursos y opciones de personalización para mis proyectos de vídeo?

Sí, HeyGen ofrece una amplia gama de recursos libres de derechos, incluyendo diverso material de archivo, para enriquecer tus proyectos de vídeo. También tienes control total sobre la marca para logotipos y colores, asegurando que tu vídeo promocional se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.

