Crea promociones atractivas con un creador de vídeos de códigos de descuento

Convierte tus ideas de cupones en impresionantes vídeos promocionales al instante utilizando texto a vídeo desde el guion y plantillas dinámicas para impulsar las ventas.

Crea un vibrante vídeo promocional de 30 segundos, perfecto para compradores en línea, anunciando un código de cupón por tiempo limitado. El estilo visual debe ser enérgico con texto dinámico y colores brillantes, combinado con una banda sonora animada y una locución clara y entusiasta generada a través de la función de generación de voz de HeyGen, asegurando que este se convierta en un vídeo de código de cupón efectivo para maximizar las conversiones.
Motor Creativo

Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA trabajando

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.

Creación de Vídeo Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Generación de vídeo de extremo a extremo

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construido con Estructura y Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Reseñas

Cómo funciona el creador de vídeos de códigos de descuento

Diseña sin esfuerzo videos promocionales atractivos para presentar tus ofertas exclusivas e impulsar la participación de los clientes, todo en cuestión de minutos.

1
Step 1
Elige tu punto de partida
Selecciona de una variedad de **plantillas de vídeo** listas para usar o comienza con un lienzo en blanco para impulsar tu contenido promocional, utilizando la extensa biblioteca de plantillas de HeyGen.
2
Step 2
Añade los detalles de tu cupón
Incorpora tu **código de cupón** único directamente en tu vídeo. Utiliza el **soporte de biblioteca de medios/stock** de HeyGen para añadir visuales atractivos que resalten tu oferta y atraigan a tu audiencia.
3
Step 3
Crear Audio Atractivo
Mejora tu promoción con audio profesional utilizando **Generación de voz en off** para llamadas a la acción claras, haciendo que tus **locuciones** resuenen con tu audiencia.
4
Step 4
Exportar y compartir
Genera fácilmente tu video y utiliza el **redimensionamiento y exportación de relación de aspecto** para optimizarlo para diversas plataformas. Comparte tus nuevos **videos para redes sociales** para alcanzar a tus clientes objetivos.

Casos de uso

HeyGen empodera a las empresas para crear sin esfuerzo videos de códigos de cupones de alto impacto. Utiliza nuestro creador de videos con IA y creador de videos en línea para generar videos promocionales y videos de marketing convincentes, simplificando la creación de contenido atractivo para redes sociales que impulse conversiones con códigos promocionales atractivos.

Generar confianza con historias de éxito

.

Feature customer success stories in engaging AI videos to build credibility and indirectly encourage new coupon code use.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de videos de marketing atractivos con IA?

HeyGen te permite crear sin esfuerzo videos de marketing y promocionales de alta calidad utilizando tecnología avanzada de creación de videos con IA. Nuestro creador de videos en línea simplifica el proceso de producción, permitiéndote concentrarte en tu mensaje creativo sin la complejidad de la edición de video.

¿Ofrece HeyGen herramientas para crear vídeos de códigos de cupones rápidamente?

Sí, HeyGen es un creador de vídeos de códigos de cupones ideal, que ofrece una amplia variedad de plantillas de vídeo para empezar. Puedes añadir fácilmente locuciones personalizadas y subtítulos para resaltar tus ofertas especiales, haciendo que tus vídeos promocionales sean muy efectivos.

¿Qué tipo de recursos creativos ofrece HeyGen para la creación de vídeos?

HeyGen ofrece una extensa biblioteca de plantillas de vídeo y avatares IA para encender tu creatividad. Puedes crear vídeos convincentes a partir de un guion utilizando la funcionalidad de texto a vídeo, personalizando cada aspecto para que coincida perfectamente con tu visión.

¿Puede HeyGen ayudar a crear videos para redes sociales adaptados para diferentes plataformas?

Sin duda, HeyGen es perfecto para crear vídeos variados para redes sociales. Con el cambio de tamaño de relación de aspecto versátil y controles de marca robustos, puedes adaptar fácilmente tu contenido para diversas plataformas mientras mantienes una identidad de marca coherente.

