Diseña vídeos de cuenta atrás personalizables con animaciones cautivadoras utilizando nuestras plantillas y escenas intuitivas para aumentar al instante el compromiso de tu audiencia.

Cree un anuncio de lanzamiento de producto enérgico de 30 segundos dirigido a equipos de marketing y propietarios de pequeñas empresas, utilizando un estilo visual elegante y moderno con música electrónica de fondo animada. Este video debe exhibir un atractivo creador de videos con temporizador de cuenta atrás, personalizable según las directrices de la marca, fácil de ensamblar utilizando las extensas plantillas y escenas de HeyGen.
Motor Creativo

Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA trabajando

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una sola instrucción en un video completo.

Creación de Vídeo Nativo

Generación de vídeo de extremo a extremo

Construido con Estructura y Propósito

Cómo funciona el creador de vídeos con cuenta atrás

Crea con facilidad cautivadores vídeos de cuenta atrás, perfectos para promociones, eventos o redes sociales, en solo unos simples pasos.

Elige tu plantilla de cuenta atrás
Elige entre una variedad de **plantillas** pre-diseñadas o comienza con un lienzo en blanco para adaptarlo al tema de tu proyecto. Nuestras plantillas ofrecen un inicio rápido.
Añade tu toque personal
Personaliza la duración del temporizador, las fuentes, los colores y añade animaciones dinámicas. Utiliza los **controles de marca** para incorporar tu logotipo personalizado y mantener la consistencia de la marca.
Selecciona Medios de Comunicación y Voz Atractivos
Elige de una amplia biblioteca de medios o soporte de stock para añadir visuales atractivos, y mejora tu **video de cuenta atrás** con una voz en off profesional utilizando texto-a-video.
Exporta y comparte tu vídeo
Una vez finalizado, comparte fácilmente tu creación exportándola en múltiples formatos y proporciones de aspecto, perfecto para plataformas como Instagram.

Casos de uso

HeyGen, un creador de vídeos con IA, transforma la manera en que creas vídeos de cuenta atrás atractivos y temporizadores personalizables. Con una edición intuitiva de arrastrar y soltar y diversos plantillas, puedes producir fácilmente contenido cautivador para cualquier plataforma.

Potenciar la formación con vídeos dinámicos

Integrate AI-generated videos with countdown elements into training modules to create interactive segments, manage timing, and improve learner focus and retention.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear videos de cuenta regresiva atractivos para mis redes sociales?

HeyGen permite a los usuarios crear vídeos dinámicos de cuenta atrás utilizando una variedad de plantillas personalizables y potentes herramientas de edición de vídeo. Puedes añadir fácilmente animaciones, elementos de marca y superposiciones de texto para hacer tu cuenta atrás visualmente impactante y relevante para plataformas como las historias de Instagram.

¿Ofrece HeyGen una manera intuitiva de diseñar mi propio vídeo de cuenta atrás?

¡Por supuesto! HeyGen cuenta con una interfaz amigable para el usuario con edición de arrastrar y soltar, lo que hace que sea sencillo diseñar tu video ideal de cuenta regresiva sin experiencia previa en producción de videos. La plataforma potenciada por IA simplifica el proceso de creación, permitiéndote compartir fácilmente a través de plataformas.

¿Puedo personalizar un vídeo de cuenta atrás con el logotipo de mi marca y colores específicos usando HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca completos, lo que le permite integrar sin problemas su logotipo personalizado y los colores de su marca en cualquier video de cuenta atrás. Esto asegura que su contenido mantenga una apariencia coherente y profesional, reforzando la identidad de su marca.

¿Qué tipos de plantillas de cuenta atrás están disponibles en HeyGen para diferentes propósitos?

HeyGen ofrece una amplia selección de plantillas de vídeo que se pueden adaptar para crear diversos vídeos de cuenta atrás, desde anuncios de eventos hasta lanzamientos de productos. Estas plantillas personalizables sirven como una base sólida, permitiéndote producir rápidamente contenido atractivo para cualquier ocasión.

